Diego Martins se junta ao elenco de “Coração Acelerado”

Diego Martins, conhecido pelo papel de Kelvin na novela “Terra e Paixão”, foi confirmado no elenco da nova novela das 19h da TV Globo, intitulada “Coração Acelerado”. A estreia está marcada para janeiro de 2026. A trama vai explorar o universo da música sertaneja, trazendo temas como rivalidade e superação, ambientada no estado de Goiás.

“Abrindo a criação da novela estão Izabel de Oliveira, responsável por “Verão 90”, e Maria Helena Nascimento, conhecida por “Rock Story”. No centro da história estarão as personagens Agra e Eduarda, interpretadas por Isadora Cruz e Gabz, duas mulheres que se tornam cantoras sertanejas de sucesso após enfrentarem diversos desafios.

Isabelle Drummond também faz parte do elenco principal, onde viverá uma influenciadora digital e filha da vilã Zilá, papel que será interpretado por Leandra Leal. Elas formarão um núcleo antagonista e terão conflitos com as protagonistas na busca pelo sucesso no mercado musical.

Diego Martins será integrado ao mesmo grupo de Isabelle Drummond, trazendo uma nova dimensão ao enredo, que inclui personagens do universo pop e das redes sociais. O protagonista da história, o cantor João Raul, será vivido por Filipe Bragança, enquanto Antonio Calloni dará vida ao seu pai, Walmir. Lázaro Ramos também estará no elenco, interpretando um empresário chave para os desdobramentos da trama.

As gravações de “Coração Acelerado” ocorrerão em várias cidades de Goiás, incluindo Goiânia, Alto Paraíso, Pirenópolis e Pires do Rio. Esses locais não apenas servirão como cenário, mas também trarão a rica identidade cultural da região para a narrativa, que se passa em uma cidade fictícia chamada Bom Retorno.

A novela abordará tradições sertanejas, os bastidores da fama, conflitos familiares e as dificuldades enfrentadas por artistas em ascensão, oferecendo uma visão atual e humanizada desses desafios.

Além da trama envolvente, “Coração Acelerado” também se destacará pela sua trilha sonora, que contará com músicas originais e reinterpretações de clássicos sertanejos. A produção prometeu uma estética moderna, unindo elementos tradicionais do sertanejo com o estilo de vida digital contemporâneo, proporcionando uma experiência audiovisual que deve ressoar com um público diversificado.