“Dias perfeitos” chega ao Globoplay com suspense psicológico

Estreia da série “Dias Perfeitos” no Globoplay: um thriller psicológico intrigante

A série “Dias Perfeitos” chega ao Globoplay no dia 14 de agosto, prometendo capturar a atenção do público com sua narrativa envolvente e intensa. Esta produção é uma adaptação do romance best-seller de Raphael Montes e é dirigida por Joana Jabace, com roteiro de Claudia Jouvin, Dennison Ramalho e Yuri Costa.

Resumo da trama

A história gira em torno de Clarice, interpretada por Julia Dalavia, uma jovem cheia de curiosidade e que busca experiências fora das convenções sociais. Filha de Helena (papel de Fabiula Nascimento) e Gustavo (interpretado por Felipe Camargo), Clarice tem uma vida marcada por liberdade intelectual e uma paixão pela arte. Ela está estudando História da Arte e também escreve um roteiro de filme chamado “Dias Perfeitos”.

Durante um encontro em um churrasco, Clarice chama a atenção de Téo, personagem vivido por Lee Taylor. A relação dela com seu namorado, Breno (interpretado por Élzio Vieira), e sua melhor amiga, Laura (papel de Julianna Gerais), tem um misto de afeto e complexidade, o que se torna um contraponto em sua trajetória.

A situação se intensifica quando, em um momento impulsivado por ciúmes, Clarice beija Téo. Ele, então, acredita que a melhor maneira de conquistar a jovem é sequestrá-la, pensando que com o tempo ela irá corresponder aos seus sentimentos. Esse ato gera uma tensão psicológica palpável entre os personagens.

Desafios na interpretação e na direção

Julia Dalavia fala sobre as dificuldades de interpretar Clarice, ressaltando a alta carga emocional que a série exige: “O maior desafio é passar longos períodos em uma frequência muito alta de tensão. A diretora Joana Jabace cuidou do ambiente para que nos sentíssemos seguros durante as gravações.”

Por sua vez, Joana menciona que a série busca apresentar as perspectivas tanto de Téo quanto de Clarice, permitindo ao público entender a visão de ambos os personagens. “Desde o início, pensamos na série como uma experiência que oferecesse um olhar sobre as realidades deles, passando pela vida de Téo e Clarice de forma equilibrada,” explica.

Episódios e elenco

A primeira leva da série conta com quatro episódios, que serão lançados no dia 14 de agosto, seguidos por novos capítulos nos dias 21 e 28 de agosto. O elenco também inclui talentos como Debora Bloch, Clarissa Pinheiro, Teca Pinheiro, Giovanni Venturini, Heloísa Honein e Joana Castro.

“Dias Perfeitos” promete ser uma série que explora temas de obsessão, liberdade e o confronto de ideias, fazendo com que os telespectadores reflitam sobre as complexidades das relações humanas.