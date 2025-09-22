Davi Malizia faz cirurgia de apendicite e interrompe gravações

O ator mirim Davi Malizia, conhecido pelo papel de Samir na novela Êta Mundo Melhor!, precisou se afastar das gravações após enfrentar uma crise de apendicite. Na noite de sexta-feira, 19 de setembro, Davi começou a sentir dores intensas e foi levado ao hospital. No dia seguinte, ele foi submetido a uma cirurgia de emergência, que ocorreu sem complicações.

A assessoria do ator informou que o procedimento foi bem-sucedido e que Davi recebeu alta na segunda-feira, 22 de setembro. Durante a semana, ele ficará em repouso e deve retornar ao trabalho no dia 29 de setembro. Para garantir que a novela continue sua produção sem interrupções, a equipe de criação já reorganizou as gravações programadas para o período de recuperação do ator.

Apesar do momento delicado, Davi gravou um vídeo para tranquilizar seus fãs e colegas, agradecendo pelo carinho recebido e expressando seu otimismo: "Gente, muito obrigada pelo carinho e pelas mensagens. Daqui a pouco estou aí", disse, mantendo um bom humor.

Em relação à novela, Êta Mundo Melhor! está prevista para ter 208 capítulos e deve permanecer no ar até 27 de fevereiro de 2026. Essa produção se destaca por ser uma das mais longas exibidas na faixa das 18h nos últimos anos. A trama tem alcançado índices estáveis de audiência, reforçando a tradição da emissora em desenvolver folhetins com enredos que atraem um amplo público.

A próxima novela da faixa foi confirmada: A Nobreza do Amor, que será criada por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. A estreia está programada para março de 2026. Lázaro Ramos, um dos atores mais queridos do público, interpretará o vilão da história, um papel que promete ser um grande destaque em sua carreira na televisão.