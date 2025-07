Conflito ao vivo entre repórteres da Band e Record gera processo

Na tarde da última terça-feira, 1º de julho, um incidente ocorreu durante a cobertura de um caso de desaparecimento, envolvendo os jornalistas Lucas Martins, da Band, e Grace Abdou, da Record. A situação rapidamente se transformou em uma discussão acalorada ao vivo, com gritos e empurrões, chamando a atenção dos telespectadores.

Durante a transmissão, Lucas Martins se irritou com a movimentação de Grace enquanto ele estava ao vivo. Em um momento tenso, ele se virou para a repórter e disse: “Dá licença, Grace, tá louca?”, empurrando-a para fora do enquadramento. A cena foi registrada pelas câmeras e logo se espalhou pelas redes sociais, gerando grande repercussão.

A situação provocou reações imediatas. A Record TV divulgou um comunicado oficial repudiando a atitude de Lucas e informou que um boletim de ocorrência foi registrado. A emissora também afirmou que tomará as medidas judiciais necessárias em resposta ao incidente. Na nota, a Record expressou sua condenação à agressão, considerando a situação inaceitável.

Por sua vez, a Band optou por não se pronunciar no momento, mas mais tarde, durante a edição noturna do programa “Brasil Urgente”, Lucas Martins se desculpou publicamente. Ele reconheceu que sua reação foi inadequada e pediu desculpas a Grace, à audiência e à sua equipe, enfatizando que tal comportamento não reflete quem ele é.

Joel Datena, apresentador do “Brasil Urgente”, defendeu Lucas, destacando que ele é, em geral, uma pessoa respeitosa no ambiente de trabalho. Datena comentou sobre a tensão da situação, reforçando que o foco de todos era encontrar as desaparecidas.

Em resposta, o apresentador Reinaldo Gottino, da Record TV, reagiu com indignação ao vivo durante o programa “Cidade Alerta”. Ele criticou a ação de Lucas Martins, descrevendo-a como “uma agressão covarde” e expressou seu descontentamento com o comportamento do colega.

O caso gerou divisões de opiniões entre os telespectadores e colegas de profissão, colocando em evidência a importância do respeito e da ética, especialmente em ambientes de trabalho colaborativos como o jornalismo.