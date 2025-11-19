Clã Amaral: influência em Bom Retorno em ‘Coração Acelerado’

A próxima novela das sete da TV Globo, chamada “Coração Acelerado”, se passa em Bom Retorno, uma cidade fictícia no Centro-Oeste. A trama gira em torno da poderosa família Amaral, que lidera o Grupo Alaor Amaral, um conglomerado que atua em diversos setores, como algodão, moda e eventos country.

O patriarca da família, Alaor Amaral, interpretado por Marcos Caruso, é conhecido como o “Rei do Country”. Ele começou sua vida de forma humilde e, após casar-se com Branca Albuquerque (Ana Barroso), herdou uma grande produtora de algodão. Com esforço e trabalho, transformou esse patrimônio em um vasto império, que abrange uma loja de roupas e acessórios chamada “Alô Country”.

As ações do clã Amaral vão além dos negócios; eles também estão no centro da vida social da cidade e comandam eventos e parcerias que tornam o nome Amaral respeitado e admirado, mas também temido. O enredo se aprofunda nas dinâmicas familiares e nas relações de poder dentro da cidade.

Após a morte de Branca, Alaor decide se afastar dos negócios e entrega o controle do grupo para seu único filho, Alaorzinho (Daniel de Oliveira). O jovem é preparado desde cedo para suceder o pai e adotar novas estratégias. Ele busca diversificar os negócios e introduzir o entretenimento nos projetos da família, criando a “Alô Balada”, voltada para a promoção de festas e shows sertanejos. Essa iniciativa é uma tentativa de conectar as tradições com as novas demandas do mercado.

Enquanto Alaorzinho se dedica aos negócios, sua vida pessoal é mais complicada. Ele carrega a marca de uma separação dolorosa com Janete (Letícia Spiller), uma cantora nascida e criada em Bom Retorno. O relacionamento terminou de forma tumultuada, e Alaorzinho nunca conseguiu superar isso. Após essa experiência, ele se casa com Zilá Sampaio (Leandra Leal), uma mulher forte que logo se destaca nos negócios e na família.

Zilá se torna uma figura central na gestão do “Alô Country” e começa a cuidar da carreira da filha, Naiane (Isabelle Drummond). Alta, mimada e cheia de caprichos, Naiane é acompanhada por um personal stylist e sua melhor amiga, em um estilo de vida que reflete os excessos da sua mãe.

Dentro da mansão dos Amaral, Zilá também exerce um controle rigoroso sobre a rotina, afetando diretamente os funcionários, especialmente a cozinheira Irene (Fernanda Pimenta). Após a passagem de Branca, a vida de Irene torna-se difícil sob as exigências de Zilá, mas ela continua trabalhando na casa por afeto ao jovem Alaorzinho.

“Coração Acelerado” é uma comédia romântica musical que promete explorar os conflitos entre tradição e modernidade, além das diferentes visões de poder e influência nas redes sociais. A novela, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, é dirigida por Carlos Araujo e tem estreia prevista para 12 de janeiro de 2026. A narrativa busca refletir a riqueza cultural do sertanejo, envolvendo personagens que interagem com o universo musical e suas nuances.