Chris Flores assume comando do “Melhor da Tarde” na Band

A Band anunciou oficialmente, no último domingo (28), a contratação da jornalista Chris Flores, que retorna à televisão após quase dois anos afastada. Aos 47 anos, Chris será a nova apresentadora do programa “Melhor da Tarde”, onde irá dividir a apresentação com Leo Dias. Essa mudança marca a segunda grande reformulação do programa em um período de apenas três meses.

A estreia de Chris Flores ainda não tem data confirmada, mas deve ocorrer em outubro. O anúncio oficial acontecerá nesta segunda-feira (29), durante um evento voltado para o mercado publicitário, onde a emissora também apresentará novidades na programação para 2025.

### Reencontro com Leo Dias

Chris e Leo Dias já trabalharam juntos no “Fofocalizando”, onde desenvolveram uma boa sintonia no ar. No novo desafio na Band, a ideia é expandir a linha editorial do programa, que, conforme Chris, não se limitará apenas a notícias de celebridades. Ela comentou sobre sua saída do programa anterior: “Jamais vou renegar o jornalismo de celebridades, mas naquele momento não fazia mais sentido, estava muito difícil, as pautas estavam muito pesadas.”

Na nova proposta, Chris ressalta que o foco será em um conteúdo mais variado. Leo Dias, que permanece como o principal nome do programa, fez o convite para que ela colaborasse trazendo novos assuntos.

### Retorno à TV

Chris Flores saiu do “Fofocalizando” em novembro de 2023 e se desligou do SBT em abril de 2024. Durante sua pausa na televisão, ela se dedicou à saúde e finalizou um mestrado em História na PUC-SP. A trajetória da jornalista inclui passagens pela Editora Abril, Record e SBT. Iniciando sua carreira no final da década de 1990, ela fez parte do programa “Tudo a Ver” e, posteriormente, assumiu a apresentação do “Hoje em Dia”. Como apresentadora do SBT, ela esteve à frente de programas como “Fábrica de Casamentos” e “BBQ Brasil”, além de ter comandado o “Fofocalizando” durante a pandemia.

Com a chegada de Chris, haverá mudanças na equipe do programa. Pâmela Lucciola, que vinha apresentando o “Melhor da Tarde”, será transferida para o “Melhor da Noite”, enquanto João Paulo Vergueiro poderá continuar no programa da tarde ou se mudar para a versão noturna.

Essa reorganização ocorre em um momento crítico, já que o “Melhor da Tarde” tem mantido uma audiência entre 0,8 e 1,2 pontos na Grande São Paulo, mas o faturamento caiu desde a saída de Catia Fonseca, em junho, devido a tensões internas na equipe.

Além de dividir a apresentação com Chris, Leo Dias continuará responsável por uma parte significativa do conteúdo do programa, incluindo entrevistas produzidas por sua equipe no YouTube. Chris expressou sua empolgação com o novo desafio e destacou seu desejo de voltar a interagir com o público do qual estava afastada: “Gosto de falar com e para mulheres, gosto de lidar com o público e sou cozinheira, dona de casa. Na TV, nunca tive a oportunidade de ter uma cozinha.”