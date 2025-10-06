Caroline Dallarosa será a vilã em “Vidas Paralelas”

Caroline Dallarosa é cotada para viver vilã em “Vidas Paralelas” na Globo

Caroline Dallarosa é uma das principais opções para interpretar a vilã na nova série “Vidas Paralelas”, que está sendo produzida pela TV Globo. A trama, escrita por Cristianne Fridman, marca o retorno da autora à emissora após 20 anos e faz parte de uma nova estratégia de microdramas na programação da Globo.

Fridman é reconhecida por seu trabalho em produções populares na Record, como “Chamas da Vida” e “Vidas em Jogo”, e agora volta à Globo com um projeto que deve renovar a forma como a história é contada na televisão. A série “Vidas Paralelas” foi baseada em um argumento original de Walcyr Carrasco, mas será totalmente desenvolvida por Fridman, garantindo um toque pessoal ao enredo.

Com 60 capítulos, a produção é parte de uma tentativa da Globo de investir em tramas mais curtas, especialmente voltadas para o público da plataforma Globoplay. A ideia é experimentar novos formatos, que poderão ser levados para a TV aberta futuramente. O horário de exibição poderá ser o antigo espaço que era ocupado por “Malhação”, às 17h45.

A história gira em torno de um jovem conquistador, interpretado por André Luiz Frambach, que é surpreendido ao ter que trabalhar no escritório de um respeitado advogado, vivido por Marcelo Serrado. Sem saber, ele descobre que seu chefe é seu pai biológico. No ambiente de trabalho, ele conhece uma jovem encantadora, interpretada por Giullia Buscacio, e juntos eles se envolvem em uma trama cheia de reviravoltas, segredos e traições.

Além de Dallarosa, Frambach, Serrado e Buscacio, o elenco contará com nomes como Flávia Alessandra, Kelzy Ecard, Danilo Maia e Bia Montez.

As filmagens de “Vidas Paralelas” estão previstas para o primeiro semestre de 2026, com lançamento esperado para meados do mesmo ano. A direção artística ainda não foi definida, mas deve ser anunciada em breve, na montagem da equipe de produção.