Caravana da Zu na infância de Agrado em ‘Coração Acelerado’

A nova novela das sete da TV Globo, intitulada “Coração Acelerado”, traz à tona a história de Agrado Garcia, interpretada por Isadora Cruz. A trama se concentra na infância de Agrado, que foi moldada pelos eventos da Caravana da Zu, um grupo de shows itinerantes que viajava por diversas cidades do interior do Brasil. Ao lado da mãe, Janete, vivida por Letícia Spiller, e da madrinha, Zuzu, interpretada por Elisa Lucinda, Agrado cresceu em um ambiente repleto de música e aventuras.

Desde pequena, Agrado acompanhava a Caravana em suas viagens, que se realizavam em finais de semana e férias escolares. O motorhome, um caminhão e uma kombi serviam como os lares móveis da família enquanto se apresentavam em palcos improvisados. Janete, como a estrela principal do grupo, conduzia as apresentações, e Agrado sempre sonhou em subir ao palco e seguir os passos da mãe.

A história começa com Janete fugindo da sua cidade natal, Bom Retorno, após enfrentar uma série de injustiças. Em sua jornada, ela encontra Zuzu, que a acolhe em troca de uma apresentação. O talento de Janete brilha e gera uma amizade forte e transformadora entre as duas. Logo, após se juntar à Caravana, Janete descobre que está grávida. Apesar das dificuldades e do conselho de voltar para sua cidade, ela decide continuar em frente, contando com o apoio de Zuzu em todos os momentos.

Agrado cresce nesse cenário musical, desenvolvendo uma voz poderosa que encanta sua mãe. Com o tempo, ela começa a liderar os shows da Caravana, alimentando o sonho de se tornar uma cantora de sucesso. Entretanto, à medida que os anos passam, a vida na estrada se torna desafiadora, exigindo mais esforço do que recompensas, o que levanta questionamentos sobre o futuro e sobre novos caminhos que podem surgir.

“Coração Acelerado” é uma novela escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, com direção artística de Carlos Araujo. A produção executiva ficou a cargo de Lucas Zardo, e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim. A estreia da novela está marcada para janeiro de 2026.