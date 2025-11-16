capítulos de 24 a 29 de Novembro de 2025

Resumo dos Capítulos da Novela

No desenrolar da trama, vários personagens enfrentam situações complicadas que afetam suas vidas.

Capítulo 31:

Leonardo observa Viviane e Gerluce deixarem uma reunião. Kellen informa Gerluce que Bagdá está com Jorginho na igreja, e Gerluce se opõe a qualquer aproximação de Jorginho em relação a Joélly. Jorginho afirma a Bagdá que não está interessado em voltar para a Chacrinha. Kellen avisa Jorginho que Gerluce aceitou conversar com ele. No entanto, Edilberto causa um acidente ao atropelar Claudia, e depois troca de carro, sem sinal do corpo dela na rua. Ferette pede a Macedo para investigar o que aconteceu. Enquanto isso, Lorena convida Maggye para um encontro. Ferette também informa a Arminda que não descobriram nada sobre Claudia e recebe uma ligação anônima que diz que ela sofreu um acidente e não poderá trabalhar.

Capítulo 32:

Gerluce recusa a proposta de Arminda para passar a noite com Josefa. José Maria menciona a Xênica rumores sobre os remédios da Fundação serem falsificados. Leonardo aguarda a resposta de Viviane ao seu pedido de namoro, mas se sente enganado quando ela o expulsa da farmácia. Joélly demonstra desconforto com a presença de Paulinho, e Leonardo se envolve em uma briga e é agredido.

Capítulo 33:

Macedo e Edilberto informam Ferette sobre uma nova cuidadora que virá de Minas Gerais para cuidar de Josefa. Arminda escuta Raul desabafando sobre a saudade do pai e se lembra de sua participação na morte de Rogério. Quando Leonardo volta para casa, ele é questionado por Zenilda sobre a briga, mas não quer falar sobre isso. Gerluce reafirma que nunca perdoará Jorginho e que ele não deve se aproximar de Joélly. Ferette avisa Arminda que a nova cuidadora é parente de Macedo. Joélly ouve Kellen comentando que sua mãe e seu pai tiveram uma discussão ruim.

Capítulo 34:

Joélly decide procurar Gerluce em seu trabalho, e Arminda conta a Gerluce que Claudia não virá mais porque foi visitar a família. Joélly passa mal enquanto está no ônibus dirigido por Gilmar, que a leva ao hospital. Gilmar informa Gerluce sobre o estado da filha, e ela pede para falar com Joélly, concluindo que o motorista realmente ajudou. Arminda se recusa a adiantar dinheiro para que Gerluce vá ao hospital, e Raul acaba ajudando. Zenilda expressa preocupação com Leonardo. Júnior comenta com Misael e Joaquim sobre a ausência de Gerluce em relação aos planos para ajudar os doentes. Misael faz um discurso sobre a falsificação de medicamentos, o que chama a atenção de muitos, mas ele é detido por Viviane, Júnior e Joaquim. A médica informa Gerluce que Joélly teve apenas uma queda de pressão. Gilmar observa Gerluce e Joélly entrando no carro de Paulinho.

Capítulo 35:

Ferette diz a Macedo que vai investigar José Maria, enquanto Samira alerta Xênica sobre isso. Lorena tenta apoiar Leonardo em um momento delicado. Juquinha se oferece para emprestar a casa de praia do pai a Paulinho, que convida Gerluce para ir com ele. Joélly chega à igreja procurando por seu pai e, ao perceber que está grávida, Jorginho disfarça sua identidade diante dela. Gerluce se prepara para pegar a chave do quarto das Três Graças, mas Viviane expulsa Leonardo novamente da farmácia. Jorginho intervém ao ver Bagdá importunando Raul e Joélly, enquanto Viviane organiza um encontro com Júnior, Misael e Joaquim.

Capítulo 36:

Paulinho se sente desapontado quando Gerluce recusa seu convite. Samira finge normalidade ao saber que Juquinha é policial. Joélly recorda de ter visto Jorginho na igreja. Jorginho descobre que Raul é o pai do filho de Joélly. Leonardo fica inquieto com as perguntas de Ferette sobre sua tristeza. Juquinha leva Lorena para casa, e Pastor Albérico pede a Jorginho para não prejudicar Raul. Josefa encoraja Gerluce a viajar com Paulinho, e ela avisa que decidiu ir. Macedo ainda não consegue obter informações sobre Claudia. Em uma conversa, Misael contesta a atitude de Joaquim em relação a Lígia, e Joélly questiona Jorginho se ele é seu pai.

Essa é a sequência de eventos dos últimos capítulos, reunindo elementos de drama, segredos e reviravoltas que envolvem os personagens principais.