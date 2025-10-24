Cansu Dere protagoniza “Mãe”, nova novela turca na Record

A Record estreia nesta segunda-feira, 27 de outubro, às 21h, a novela turca “Mãe”, protagonizada pela talentosa atriz Cansu Dere, de 44 anos. Reconhecida mundialmente por seu trabalho, Cansu interpreta Zeynep, uma mulher introspectiva que verá sua vida mudar ao se envolver com uma criança em situação de abuso. A trama promete tocar o coração do público brasileiro ao abordar temas como afeto, empatia e redenção.

### A trajetória de Cansu Dere

Antes de se tornar uma estrela da televisão, Cansu Dere ganhou destaque como modelo e foi eleita Miss Turquia no início dos anos 2000, aos 20 anos. Infelizmente, devido a questões políticas entre a Turquia e o Chipre, ela não pôde participar do Miss Universo. No entanto, essa situação não a afastou dos holofotes. Graduada em Arqueologia pela Universidade de Istambul, Cansu também atuou na área acadêmica antes de decidir se dedicar à atuação, consolidando-se como uma das principais atrizes da Turquia, reconhecida por sua versatilidade e profundidade emocional.

### Enredo da novela “Mãe”

Na novela, Cansu interpreta Zeynep, uma jovem reservada que se distancia da família e se dedica a seus estudos sobre aves migratórias. Após se formar em fotografia, Zeynep passa a observar e documentar essas aves, com as quais sente uma forte conexão. Sua vida muda quando, devido à doença repentina de uma professora, ela assume, temporariamente, uma turma de crianças. É nesse cenário que Zeynep conhece Melek, uma menina que sofre abusos familiares. O vínculo que se forma entre elas desperta em Zeynep um instinto maternal que a ajuda a quebrar suas barreiras emocionais e a repensar sua visão sobre o amor.

A produção se destaca pelo forte apelo emocional e aborda questões como abandono, empatia e a superação através da maternidade afetiva. Essas características têm atraído o público brasileiro às novelas turcas nos últimos anos.

### Reconhecimento e sucesso

Cansu Dere é uma das atrizes mais admiradas da Turquia, com uma carreira repleta de prêmios, incluindo o prestigiado Golden Butterfly Awards. Após brilhar em séries como “Sila”, “Ezel” e “Traição”, Cansu está pronta para encantar o público brasileiro com uma de suas atuações mais intensas até agora.

Com uma história profunda e impactante, “Mãe” promete ser uma adição marcante à programação da Record, trazendo emoções e reflexões que ressoam com o público.