Bruna Marquezine não aceita convite para série de Cauã Reymond

A atriz Bruna Marquezine decidiu não participar da série “O Último Lance”, que está em pré-produção pela Globo e tem como protagonista Cauã Reymond. A informação foi divulgada recentemente por um veículo de comunicação.

Marquezine foi convidada para um dos papéis principais da série, mas optou por não aceitar a proposta. A produção, que tem como intuito oferecer uma visão crítica sobre o mundo do futebol, já conta com a participação confirmada de Duda Santos. A estreia da série ainda não tem data definida.

### Detalhes sobre a série “O Último Lance”

Originalmente chamada de “Mata-Mata”, a série começou sua pré-produção no início de agosto e as gravações estão programadas para iniciar em novembro, no Rio de Janeiro. Com direção de Bruno Safadi, a série terá oito episódios, uma redução em relação aos 12 capítulos que estavam inicialmente planejados.

A trama gira em torno da vida de um ex-jogador de futebol, interpretado por Cauã Reymond, que se aposenta dos campos e decide se tornar agente de atletas. Esta nova fase de sua vida será marcada pelo apoio de uma jovem advogada, que desempenha um papel central na história.

Escrita por Thiago Dottori e sob supervisão de Lucas Paraizo, a série pretende abordar assuntos importantes e sensíveis no esporte, como o assédio sexual nas categorias de base, além de expor os excessos que ocorrem nos bastidores, incluindo o uso de drogas e relações de poder.

A produção está em busca de jogadores profissionais, árbitros e estudantes de arbitragem, com idades entre 18 e 35 anos, para atuar nas filmagens e trazer um maior realismo para as cenas.

Cauã Reymond iniciará as gravações de “O Último Lance” logo após finalizar sua participação no remake de “Vale Tudo”, que está previsto para ser exibido em outubro. Este novo projeto promete misturar drama social com questões pessoais, destacando a versatilidade do ator em suas atuações.