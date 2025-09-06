Boris Casoy é homenageado no programa Silvio Santos com nostalgia

No próximo domingo, 7 de setembro, o programa apresentado por Patrícia Abravanel no SBT trará uma edição especial com um toque nostálgico. A “Sala do Artista” será dedicada a Boris Casoy, um dos jornalistas mais reconhecidos do Brasil, que tem uma trajetória de mais de 60 anos na comunicação. O programa contará com quadros clássicos como “Topa Tudo por Dinheiro”, “Qual é a Música”, “Jogo das 3 Pistas” e as famosas “Câmeras Escondidas”, além de uma versão expandida do “Show de Calouros”. A transmissão está marcada para às 19h e será exibida em todo o país.

### Homenagem a um Pioneiro do Telejornalismo

Boris Casoy começou sua carreira aos 15 anos como locutor esportivo em uma rádio e se destacava no rádio e na televisão. Ele passou pela TV Tupi e apresentou o “Mosaico na TV” na antiga TV Excelsior. No SBT, a partir de 1988, ele foi um dos responsáveis pela introdução de âncoras no telejornalismo, apresentando o “TJ Brasil”, que misturava notícias, análises e entrevistas ao vivo. Suas frases marcantes, como “Isto é uma vergonha!” e “Precisamos passar o Brasil a limpo”, ficaram famosas. Casoy também apresentou o “SBT Entrevista”, realizou a primeira transmissão do Oscar na emissora e fez parte do primeiro debate presidencial na televisão brasileira. Sua carreira inclui passagens por outras redes e ele atualmente mantém um canal no YouTube. Para reconhecer sua contribuição ao jornalismo, ele receberá o “Troféu Imprensa Pela Sua História” durante o programa, uma entrega que foi antecipada por motivos de saúde.

### “Topa Tudo por Dinheiro” com Novidades

Recentemente, o quadro “Topa Tudo por Dinheiro” foi retomado e conquistou a liderança de audiência durante 45 minutos em São Paulo. Neste domingo, ele apresentará novos desafios aos participantes, como “Prova da Esteira Puxa-Puxa” e “Mão na Lata”, além de provas clássicas. Outro destaque será uma nova brincadeira nas “Câmeras Escondidas”: “A Casa que Some”, em que motoboys levam documentos de pessoas em um escritório falso que desaparece enquanto elas estão fora, gerando confusão.

### Relatos de Vida no “Jogo das 3 Pistas”

No “Jogo das 3 Pistas”, Patrícia Abravanel irá conversar com Júnior Rostirola, pastor e autor de um popular devocional, e com a atriz e apresentadora Karina Bacchi, que também é vencedora de competições de talentos. Ambos compartilharão suas histórias de vida e fé, destacando suas trajetórias e propósitos.

### Música Sertaneja em Destaque

No quadro “Qual é a Música”, quatro duplas do sertanejo se apresentarão. Felipe & Rodrigo, Clayton & Romário, Diego & Arnaldo, e Kaique & Felipe trarão seus hits e animarão a competição musical.

### Júri Completo no “Show de Calouros”

O “Show de Calouros” contará com um júri diversificado que avaliará uma variedade de apresentações, desde dublagens a performances coreografadas inspiradas em Beyoncé. Os jurados incluirão personalidades como Helen Ganzarolli e Lord Vinheteiro, entre outros.

Essa edição promete ser repleta de entretenimento e emoção, celebrando a trajetória de Boris Casoy e trazendo atrações que despertam a nostalgia e o talento dos competidores.