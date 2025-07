Bastidores e elenco harmonioso destacam preparação de “Três Graças”

Preparativos para a Novela "Três Graças" Mostram Ambiente Tranquilo e Profissional

A produção da novela "Três Graças", que será exibida no horário das 21h da Globo, tem se destacado pelo clima calmo e profissional nos bastidores. De acordo com informações de pessoas envolvidas na equipe, o ambiente de trabalho é "surpreendentemente sereno", recebendo elogios tanto da equipe técnica quanto dos atores.

A direção de Luiz Henrique Rios é citada como um ponto forte, com sua habilidade de manter uma liderança segura e uma boa interação com o elenco e a equipe. Os envolvidos no projeto se referem a ele como um "dream team", destacando a harmonia entre todos os membros.

Com estreia marcada para o dia 20 de outubro, a novela já está em fase avançada de pré-produção, com workshops e reuniões frequentes entre os atores. Miguel Falabella, um dos atores do elenco, compartilhou em suas redes sociais alguns momentos dos bastidores, mostrando a boa sintonia entre seus colegas, como Mell Muzillo e Guthierry Sotero.

"Três Graças" representa o retorno de Aguinaldo Silva ao horário nobre da Globo, após seu sucesso anterior com a novela "O Sétimo Guardião" em 2019. Nesta nova trama, Aguinaldo trabalha em parceria com os roteiristas Virgílio Silva e Zé Dassilva.

Enredo Envolvente: Mulheres Fortes e Vingança

A história de "Três Graças" gira em torno de três gerações de mulheres: Lígia, interpretada por Dira Paes; Gerluce, personagem principal vivida por Sophie Charlotte; e Joélly, de Alana Cabral. Juntas, essas mulheres enfrentam os desafios da maternidade solo, lidando com a ausência dos pais.

Gerluce, a protagonista, promove o drama da trama ao decidir enfrentar um esquema criminoso que afeta sua mãe. A sinopse indica que ela opta por fazer justiça com as próprias mãos.

No papel do vilão, Murilo Benício interpreta Ferretti, chefe de uma fundação que se envolve em desvio de verbas públicas para distribuir medicamentos falsificados. Junto com sua amante, Arminda, interpretada por Grazi Massafera, ele oculta o dinheiro desviado em uma estátua de mármore em sua casa, que acaba se tornando o alvo de um audacioso roubo planejado pela heroína da novela.

Elenco Estelar Com Diversidade de Personagens

O elenco de "Três Graças" é amplo e inclui muitos nomes conhecidos da dramaturgia brasileira. Os principais personagens são:

Sophie Charlotte como Gerluce

como Dira Paes como Lígia

como Alana Cabral como Joélly

como Murilo Benício como Santiago Ferretti

como Grazi Massafera como Arminda

como Romulo Estrela como Paulinho Reiz

como Marcos Palmeira como Joaquim

como Arlete Salles como Josefa

Além desses, há outros atores que participam da trama, cujos papéis ainda não foram divulgados, como Xamã, Juliana Alves, Gabriela Medvedovski, e outros.

Informações Importantes

Estreia: 20 de outubro na TV Globo, com cerca de 179 capítulos.

20 de outubro na TV Globo, com cerca de 179 capítulos. Autores: Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva.

Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva. Direção: Luiz Henrique Rios.

Luiz Henrique Rios. Sinopse: A narrativa explora três gerações de mulheres unidas por experiências de abandono e a trajetória da maternidade precoce.

A expectativa é alta para a estreia da novela, que promete abordar temas relevantes e emocionantes, com personagens fortes e uma história envolvente.