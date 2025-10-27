Audiência de ‘Mãe’ faz Record superar o SBT na estreia

A Record estreou a novela turca “Mãe” na noite de segunda-feira, 27 de outubro. A trama, que é uma adaptação do sucesso internacional “Anne”, conquistou a vice-liderança no horário das 21h às 21h45. Durante a exibição, “Mãe” alcançou uma média de 5,9 pontos, com um pico de 6,8, segundo dados preliminares. O programa teve 9,1% de participação no total de televisores ligados, superando o SBT, que registrou 3,5, e a TV Cultura, com 0,9. A Globo, no entanto, continuou na liderança com 24,7 pontos. Cada ponto de audiência representa cerca de 77 mil domicílios na Grande São Paulo, um número importante para as anunciantes.

“Mãe” substituiu a novela “O Senhor e a Serva” e conseguiu manter os índices de audiência no horário, indicando uma boa aceitação do público. O programa foi elogiado por sua fotografia de alta qualidade e por um enredo emocional impactante, que refletem o investimento da Record em produções estrangeiras.

### Enredo

A novela acompanha a história de Zeynep, uma professora interpretada por Cansu Dere, que descobre que sua aluna Melek, vivida por Beren Gökyıldız, sofre maus-tratos em casa. Ao perceber a violência que a menina enfrenta, Zeynep decide fugir com ela, oferecendo uma nova vida e transformando o futuro de ambas. Melek vive em um ambiente conturbado sob os cuidados da mãe biológica, Sule, e de seu padrasto, Cengiz, que mantêm uma relação abusiva.

A trama explora como o vínculo entre Zeynep e Melek se torna uma relação de amor maternal, levantando questões sobre proteção e o verdadeiro significado de ser mãe. Dirigida por Merve Girgin Aytekin e escrita por Berfu Ergenekon e Merve Gür, “Mãe” combina drama e ternura, promovendo reflexões sobre afeto, empatia e perdão. A produção, que fez sucesso na Turquia, já foi exibida em mais de 20 países e conquistou prêmios em festivais internacionais.

Com atuações marcantes e uma estética refinada, a novela promete conquistar o público brasileiro, oferecendo uma narrativa sensível que aborda temas sociais relevantes.

### Exibição

“Mãe” é exibida de segunda a sexta, às 21h, na Record. Os episódios completos também estão disponíveis na plataforma de streaming RecordPlus, permitindo que o público assista às transmissões ao vivo e completos.