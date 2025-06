Audiência de “Garota do Momento” cai com transmissão de futebol

Na última quarta-feira, dia 25 de junho de 2025, algumas das principais programações da TV brasileira mostraram resultados variados em termos de audiência.

O SBT fechou o dia com destaque, especialmente pelo programa Meu Amor das Estrelas, que conquistou a terceira posição ao superar o Brasil Urgente, da Band, pela segunda vez consecutiva. Durante a manhã, o programa Encontro com Patrícia Poeta também se destacou, registrando uma audiência superior ao Mais Você, que é exibido na Globo.

Entretanto, a última semana da novela Garota do Momento enfrentou desafios. Sua audiência foi impactada pela exibição do Mundial de Clubes, que apresentou uma partida entre Mamelodi Sundowns e Fluminense. Isso pode ter desviado a atenção do público, reduzindo os números da novela.

Programas clássicos como Chaves e Chapolin continuam a ter um bom desempenho na grade do SBT, consolidando-se como preferidos entre os telespectadores.

Por outro lado, a RedeTV! não conseguiu registrar números expressivos de audiência. Nenhum de seus programas atingiu um ponto de audiência, e a atração A Tarde é Sua teve um desempenho inferior ao Melhor da Tarde da Band, indicando uma baixa aceitação pelo público.

A seguir, estão os números de audiência consolidados para alguns dos principais programas de televisão de quarta-feira, destacando o desempenho de cada um:

Hora 1: 4,0

Bom Dia SP: 8,3

Bom Dia Brasil: 9,4

Encontro com Patrícia Poeta: 7,7

Mais Você: 7,1

Jornal da Globo: 6,9

Garota do Momento: 18,5

Jornal Nacional: 20,9

Vale Tudo: 21,8

Copa do Mundo de Clubes (Inter de Milão x River Plate): 14,8

Números semelhantes também foram observados em outros canais, como a Record e a Band, onde as audiências variaram bastante ao longo do dia, mostrando a competitividade do setor. Essas medições são fundamentais para entender as preferências do público em São Paulo, onde um ponto de audiência representa cerca de 77.488 domicílios sintonizados.

Esses dados podem fornecer insights valiosos para anunciantes e responsáveis pela programação, que estão sempre atentos às mudanças nas preferências dos telespectadores.