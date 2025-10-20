Audiência de “Coração Indomável” sobe com rejeição ao futebol da Record

A reprise da novela mexicana “Coração Indomável” conquistou um novo recorde de audiência na noite de segunda-feira (20/10) e assegurou o terceiro lugar na Grande São Paulo para o SBT. A trama, que é protagonizada por Ana Brenda Contreras e Daniel Arenas, registrou 4,2 pontos de média, com um pico de 4,7 pontos e 6,5% de participação entre as TVs ligadas.

No mesmo horário, a Globo liderou a audiência com 23,5 pontos, seguida pela Record com 5,0 pontos, Band com 3,0 pontos e RedeTV! com apenas 0,5 ponto. Cada ponto de audiência em 2025 corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na região, segundo dados de mercado.

Esse aumento na audiência de “Coração Indomável” é atribuído à baixa aceitação da transmissão esportiva da Record, que exibia uma partida entre Vasco e Fluminense. A novela já está no ar há quatro semanas e, apesar do crescimento, sua média geral é de 2,9 pontos, frequentemente ficando em quarto lugar na classificação, atrás do programa “Brasil Urgente” da Band.

Historicamente, “Coração Indomável” já foi exibida pelo SBT em 2015 e 2018. Esta novela é uma produção popular na América Latina, sendo da Televisa e lançada em 2013. Ela é uma adaptação recente da famosa novela “Marimar”, que fez sucesso em 1994. O elenco principal inclui também César Évora.

A trama gira em torno de Maricruz, uma jovem pobre, livre e inocente, que vive com seu avô Ramiro e sua irmã adotiva Soledade, que é surda-muda, nas proximidades da fazenda dos Narváez. Maricruz cruza caminhos com Otávio, um piloto desempregado, ao ser defendida por ele contra um capataz. Para contrariar a cunhada Lúcia e seu irmão Miguel, Otávio decide se casar com Maricruz, mesmo sem amor. Porém, ele acaba se apaixonando por ela de verdade.

Maricruz enfrenta diversas adversidades, incluindo ser presa por um crime que não cometeu, um incidente que resulta na morte de seu avô. Após conseguir a liberdade e descobrir que está grávida, ela se muda para a capital e, sem saber, se torna funcionária na casa de seu pai biológico, Alessandro. Rebatizada como Alessandra Mendonça Olivares, ela se torna administradora de um cassino na Ilha Dourada e, ao mesmo tempo, lida com rivais ambiciosas.

Enquanto isso, Otávio, sem reconhecer Maricruz, se apaixona por Alessandra. Após a morte de Alessandro, Maricruz compra a fazenda dos Narváez e busca vingança contra Miguel e Lúcia, e no final revela a Otávio que ela sempre foi Maricruz.

“Coração Indomável” é transmitida pelo SBT, exclusivamente para a audiência de São Paulo, de segunda a sexta-feira, às 18h30.