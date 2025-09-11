André Mattos retorna às novelas da Globo em Três Graças após 20 anos

André Mattos, um ator muito conhecido pelo público brasileiro, está de volta às novelas da Globo após um longo afastamento de duas décadas. Ele faz parte do elenco de “Três Graças”, a nova novela das 21h escrita por Aguinaldo Silva em colaboração com Virgílio Silva e Zé Dassilva, com a direção artística de Luiz Henrique Rios.

Na trama, André interpreta o delegado Jairo Barroso, que desempenha um papel importante no núcleo policial da história. Ele trabalha ao lado do investigador Paulinho Reitz, interpretado por Rômulo Estrela, e da estagiária Juquinha, vivida por Gabriela Medvedovski. Durante as gravações, André comentou sobre a harmonia entre os colegas, mencionando a sensibilidade de Rômulo e as qualidades da Gabriela, destacando a boa troca de ideias tanto no set quanto nas conversas informais.

O último trabalho de André Mattos no horário nobre da Globo foi na novela “Senhora do Destino”, exibida em 2004, onde interpretou o famoso personagem Madruga.

### A Trama de “Três Graças”

A história gira em torno de Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, que é cuidadora da dona Josefa, papel de Arlete Salles. Ao se aproximar da família, Gerluce descobre que a filha de Josefa, Arminda, vivida por Grazi Massafera, e seu amante Santiago Ferrette, interpretado por Murilo Benício, estão envolvidos em um esquema de falsificação de medicamentos. Essa fraude representa um grave risco à saúde de muitas pessoas, incluindo a mãe de Gerluce, Lígia, que é interpretada por Dira Paes.

A novela promete abordar dilemas sociais e morais, ressaltando temas como o conflito entre o bem e o mal, a luta contra a corrupção que afeta os mais vulneráveis e o drama de uma mulher determinada a buscar justiça por sua comunidade e sua família.

Aguinaldo Silva, o autor, comentou que o intuito é retratar um Brasil contemporâneo e próximo da realidade das pessoas. Ele deseja criar uma novela que fale diretamente ao público, abordando aspectos do cotidiano, como a rotina de quem acorda cedo e enfrenta o transporte público para trabalhar.

### Bastidores e Elenco

“Três Graças” marca o retorno de Aguinaldo Silva ao horário nobre após seis anos. O autor, que já ganhou prêmios importantes como o Emmy, está novamente focado em criar personagens fortes e histórias realistas, em colaboração com Virgílio Silva e Zé Dassilva.

O elenco conta com grandes nomes da televisão brasileira, como Marcos Palmeira, Andréia Horta, Fernanda Vasconcellos, Alanis Guillen, Juliano Cazarré, Bárbara Reis, Leandro Lima, Amaury Lorenzo, Carla Marins e Paulo Mendes. O elenco também terá participações especiais dos cantores Xamã e Belo.

A estreia de “Três Graças” está marcada para o dia 20 de outubro e substituirá o remake de “Vale Tudo”. Espera-se que a nova novela mantenha a tradição da Globo de apresentar histórias impactantes no horário nobre, misturando drama social, romance, mistério e doses de humor.