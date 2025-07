André Azeredo assume comando do SBT Notícias

O jornalista André Azeredo foi confirmado como novo integrante do time de jornalismo do SBT, em meio a uma reestruturação significativa por parte da emissora. Essa mudança reflete um esforço para revitalizar a programação e aprimorar a cobertura informativa.

André Azeredo, que foi dispensado da Record em dezembro de 2024, agora terá a chance de se destacar em uma plataforma nacional. Ele fará parte da equipe de repórteres dos telejornais e ainda será responsável pela apresentação das edições de sábado do SBT Notícias. Essas edições são transmitidas no final da manhã e no início da noite, em horários que são considerados estratégicos para a audiência. A data exata de estreia de Azeredo ainda está sendo definida, mas deve acontecer em breve.

Na sua trajetória recente, em 2023, Azeredo decidiu deixar a TV Globo, onde estava bem posicionado na cobertura jornalística em São Paulo. Em seguida, ele assumiu a apresentação do programa São Paulo no Ar, na Record. Contudo, o programa não apresentou os resultados esperados, levando ao término da sua passagem pela emissora no fim do ano seguinte.

A entrada de Azeredo no SBT ocorre em um contexto de mudanças importantes no jornalismo da emissora. Eles estão planejando lançar um canal de notícias que funcionará 24 horas por dia, com estreia prevista para os próximos meses. Além disso, a emissora está estudando alterações na programação atual. Uma das mudanças discutidas é a possível substituição do programa Tá na Hora, que é apresentado por Daniele Brandi, por um novo formato que dividirá espaço com o programa Fofocalizando nas tardes.

Recentemente, o SBT havia planejado relançar o famoso programa Aqui Agora. No entanto, o projeto foi interrompido após a rejeição do público ao nome de Macedão da Chinelada, que estava cotado para apresentar a nova versão. Por isso, a direção da emissora continua avaliando novas opções e estratégias para fortalecer seu jornalismo.