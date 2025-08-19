Ana Paula Renault pede contrato para retornar ao Melhor da Tarde

A jornalista e ex-participante do Big Brother Brasil, Ana Paula Renault, não esteve presente na edição do programa “Melhor da Tarde”, exibido na terça-feira, dia 19. Em uma entrevista, ela esclareceu os motivos de sua ausência e deixou claro que só voltará ao programa após a formalização de um contrato.

Ana Paula contou que aceitou participar inicialmente do programa por gratidão ao convite feito pelo apresentador Leo Dias. No entanto, ressaltou que não há um acordo definitivo para que ela se torne parte permanente da equipe. “Sentei com o Kaká Marques, diretor de entretenimento da Band, após os testes, mas não chegamos a um acordo. Eu participei da estreia por carinho pelo projeto e agradecimento ao Leo Dias, que me indicou. Agora, só volto quando tivermos um contrato assinado. Não sou influenciadora; sou jornalista e não ganho dinheiro apenas pela minha imagem. Não faz sentido participar como convidada sem receber. Preciso ser remunerada pelo meu trabalho”, explicou.

Durante a edição em que Ana Paula não participou, a substituição foi feita pela jornalista Regina Dourado, que já é parte da equipe da Band. Além disso, Fernanda Bande também utilizou suas redes sociais para esclarecer que não possui contrato fixo com a emissora, participando do programa apenas como convidada.

Atualmente, o time oficial do “Melhor da Tarde” é composto por Leo Dias, Pâmela Lucciola e João Paulo Vergueiro. O programa é exibido de segunda a sexta-feira, a partir das 14h30, logo após “Os Donos da Bola”.