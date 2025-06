Acidente fatal mata Abel e provoca reviravolta na situação

A novela “Dona de Mim”, exibida na faixa das sete da Globo, está prestes a passar por uma importante reviravolta com a morte trágica do personagem Abel, interpretado por Tony Ramos. Esse acontecimento, previsto para ser transmitido no dia 25 de julho, promete emocionar os telespectadores e transformar o rumo da história.

Por trás do acidente que leva à morte de Abel, existe um plano frio elaborado por Jaques, seu irmão, interpretado por Marcello Novaes. Movido por inveja e insatisfeito com o sucesso de Abel, Jaques se une a Danilo, vivido por Felipe Simas, para eliminar o irmão e assumir o controle da empresa Boaz. O crime será realizado de forma cruel: eles sabotarão o carro de Abel, retirando o fluido de freio.

Quando Abel pega seu carro e desce uma ladeira, ele não percebe que perdeu completamente o controle do veículo. Em uma tentativa desesperada de evitar a tragédia, ele é tragicamente colidido por um ônibus. Essa cena será marcante, transmitindo uma forte carga dramática e gerando um clima de luto na novela.

A morte de Abel traz uma série de consequências para os personagens e para a empresa Boaz. Filipa, interpretada por Cláudia Abreu, será profundamente afetada pela perda do companheiro, enquanto Jaques fará questão de demonstrar uma falsa tristeza para ocultar sua culpa. O público, no entanto, já conhecerá a verdade e acompanhará a crescente tensão conforme os segredos ocorrem.

Abel, que sempre foi um símbolo de ética e moralidade na novela, era visto como um empresário justo e uma figura paterna carinhosa. Defendia um modelo de gestão baseado no respeito e na responsabilidade social. Sua morte abrirá espaço para uma competição intensa, intrigas e conflitos dentro da trama.

“Dona de Mim” é uma criação de Rosane Svartman, com contribuições de vários colaboradores como Carolina Santos e Jaqueline Vargas. A direção artística é de Allan Fiterman, sob a coordenação geral de Pedro Brenelli. O projeto é esperado para ter 221 capítulos e continuará até janeiro de 2026. A próxima novela a ser exibida será “Coração Acelerado”, escrita por Maria Helena Nascimento e Izabel de Oliveira.