A vida de Jó” estreia na Record em setembro depois de “Paulo

A nova minissérie “A Vida de Jó”, produzida pela Seriella Productions, trará aos espectadores a emocionante história de Jó, um homem de grande integridade e fé. Ao longo de 20 episódios, a trama apresentará os desafios e as profundas perdas que Jó enfrenta em sua vida, enquanto luta para encontrar sentido em meio ao sofrimento e à dor.

Enzo Krieger e Guilherme Berenguer serão responsáveis por interpretar o personagem principal, cada um em diferentes fases de sua vida. O elenco também contará com a participação de atores renomados, como Juliana Didone, Mah Duarte, Camila Rodrigues, Mharessa, Giuseppe Oristanio e Emilio Orciollo Netto. Além disso, a minissérie marcará o retorno do ator Fernando Pavão à rede Record, após sua passagem por outras produções na TV Globo, como “Família é Tudo” e a quarta temporada de “Arcanjo Renegado”.

A estreia de “A Vida de Jó” será exclusiva na plataforma Univer Vídeo no dia 15 de agosto de 2025. Após, a minissérie será exibida na televisão, estreando na Record no dia 15 de setembro de 2025, logo após a novela “Paulo, o Apóstolo”. As gravações ocorreram nos estúdios da Seriella Productions, localizados no Rio de Janeiro, e foram dirigidas por Alexandre Avancini, um profissional já reconhecido na indústria televisiva.

Com a confirmação da minissérie para a programação nobre da Record, a estreia da novela turca “Iludida”, também conhecida como “Sadakatsiz”, que tem como protagonista a atriz Cansu Dere, foi adiada para o mês de outubro de 2025. Essa mudança na grade de programação visa acomodar a nova produção e garantir que o público tenha acesso a mais um conteúdo de qualidade.