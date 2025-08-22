A Fazenda 17ª temporada estreia em 15 de setembro na Record

A 17ª edição do reality show A Fazenda estreia no dia 15 de setembro, uma segunda-feira, às 22h30. O programa será transmitido diretamente de Itapecericada Serra, em São Paulo. Considerado um dos maiores reality shows de confinamento da televisão brasileira, A Fazenda volta com 24 participantes competindo por um prêmio de R$ 2 milhões.

Nesta nova edição, a produção decidiu eliminar o “Paiol”, um espaço onde os últimos participantes eram definidos antes do início do jogo. Agora, todos os competidores entrarão diretamente na competição desde o primeiro dia. A direção, sob o comando de Rodrigo Carelli, promete implementar mudanças nas principais provas do programa, incluindo as Provas do Fazendeiro, a Prova de Fogo e a Roça, que são momentos cruciais para o andamento da competição.

Além do grande prêmio, haverá R$ 500 mil a serem distribuídos em dinâmicas paralelas e provas especiais, seguindo o modelo adotado na edição anterior.

A apresentadora Adriane Galisteu continuará à frente do reality, consolidando sua posição desde 2021. Ela foi a primeira mulher a assumir esse papel e sua condução é considerada fundamental para a disputa com programas concorrentes, como o Big Brother Brasil, da Globo.

Embora a Record não tenha revelado oficialmente os nomes do elenco, várias listas de possíveis participantes circulam na imprensa. Entre os cogitados estão Arthur Urach, filho da influenciadora Andressa Urach, a atriz Marcella Rica, o ator Rafael Cardoso, a cantora MC Melody, a artista Pepita, a ex-BBB Angélica Ramos, a influenciadora Camilla Loures, a ex-BBB Leidy Elin, a modelo Grazy Dolls, a atriz e cantora Júlia Gomes, o rapper Metturo e o jornalista Fefito. No entanto, a emissora não confirma a participação desses nomes.

Desde sua estreia em 2009, A Fazenda se consolidou como um dos principais reality shows do Brasil, revelando e reposicionando diversas celebridades. Nos últimos anos, o programa tem mostrado uma forte presença nas redes sociais, gerando milhões de interações por semana e contando com a participação ativa do público nas votações, que são abertas gratuitamente na internet.