A Fazenda 17 se destaca em três capitais com expulsão de Gaby Spanic

Gaby Spanic. Foto: Reprodução/Record
A Fazenda 17 lidera em três capitais com episódio da expulsão de Gaby Spanic

Na última segunda-feira, dia 20 de outubro, o reality show "A Fazenda 17" alcançou resultados impressionantes de audiência, especialmente devido ao episódio que marcou a expulsão da participante Gaby Spanic. O programa conseguiu liderar as audiências em três capitais brasileiras: Goiânia, Belo Horizonte e Salvador. Os números foram coletados pela Kantar Ibope Media e Instar Analytics, que monitoram a programação de TV.

Performance nas Capitais

Goiânia: O programa foi exibido por volta das 22h30 e manteve a liderança por 48 minutos, alcançando uma média de 5,9 pontos e impressionantes 18,7% de participação no total de televisores ligados, um recorde para as segundas-feiras.

Belo Horizonte: O reality teve uma duração de 37 minutos em primeiro lugar, com uma média de 5,7 pontos e 19,4% de participação, também marcando a melhor média para o horário nas segundas.

Salvador: Embora tenha liderado a audiência por apenas 2 minutos, o programa fechou com média de 4,9 pontos e 14,4% de participação.

Destques na Audiência Nacional e Regional

No Painel Nacional de Televisão, "A Fazenda 17" registrou um share de 13,6% e uma média de 5,4 pontos. As capitais Vitória e Curitiba se destacaram, com 18,9% e 12% de participação, respectivamente.

Informações sobre a Exibição

"A Fazenda 17" é exibido diariamente, sempre a partir das 22h30, apresentado por Adriane Galisteu. A produção do programa é feita pela Teleimage, sob a direção-geral de Fernando Viudez e a direção de núcleo de Rodrigo Carelli, que é responsável pelos realities do canal.

