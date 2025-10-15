A Fazenda 17 fortalece Record e garante audiência no horário nobre

A nova temporada de A Fazenda, que estreou recentemente, vem se destacando como um dos grandes sucessos da Record em 2025. Comanda por Adriane Galisteu, o reality show tem superado as expectativas, tanto em termos de audiência quanto no engajamento nas redes sociais, o que reforça a atratividade do programa no horário nobre.

Dados divulgados revelam que A Fazenda 17 alcançou uma média de 6,1 pontos na Grande São Paulo. Esse é o melhor resultado da Record nesse horário desde 2023, quando o programa anterior registrou 5,9 pontos em sua sequência de episódios. Essa nova temporada teve um crescimento notável, elevando os índices da emissora em 91% em comparação ao mês anterior, quando a média era de apenas 3,1 pontos.

Graças a esse desempenho, a Record conquistou a vice-liderança isolada na audiência noturna, superando o SBT, que registra uma média de 4 pontos no mesmo período. Além disso, a emissora chegou a liderar a audiência por 55 minutos consecutivos na Grande São Paulo, um resultado que não havia sido alcançado na temporada passada.

Em termos de abrangência nacional, o programa já atingiu cerca de 50 milhões de telespectadores nas 15 principais regiões metropolitanas do Brasil, apresentando uma média nacional de 6 pontos até agora. Cidades como Goiânia, Vitória, Belo Horizonte, Recife e o Distrito Federal se destacaram, registrando picos de liderança que duraram quase uma hora.

Nas redes sociais, A Fazenda 17 também se destacou, com mais de 3 milhões de menções em distintas plataformas digitais, representando um aumento de 89% em comparação com a temporada anterior. Esse alto nível de interação indica a relevância do reality show na cultura pop e sua eficácia em envolver o público além da tela da TV.

Produzido pela Teleimage e dirigido por Fernando Viudez, sob supervisão de Rodrigo Carelli, o programa vai ao ar diariamente às 22h30. Se não houver alterações na programação, a grande final está marcada para o dia 18 de dezembro.