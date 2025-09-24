“A Fazenda 17” alcança liderança em São Paulo com recorde

Na noite de terça-feira, dia 23 de setembro, o programa A Fazenda 17 registrou seu melhor desempenho desde a estreia. O reality show rural da Record TV se destacou com a permanência dos participantes infiltrados, Carol Lekker e Matheus Martins, além de realizar sua primeira formação da Roça. Esses fatores contribuíram para que o programa alcançasse a liderança de audiência em São Paulo por 8 minutos, segundo dados do mercado.

Transmitido das 22h30 à 00h17, o programa, apresentado por Adriane Galisteu, obteve uma média de 6,7 pontos, com pico de 7,4 pontos e 14,7% de participação no público da capital paulista. Durante esse mesmo horário, o SBT, que exibia um jogo de futebol, ficou com 5,4 pontos, ocupando a terceira posição. Em alguns momentos, a Globo também foi superada pelo reality durante a exibição do Jornal da Globo.

A edição da noite foi marcada pela escolha dos primeiros nomes que estão na berlinda. Os participantes Carol Lekker, Fabiano Moraes, Dudu Camargo e Gabily foram indicados para a votação que decidirá quem deve ficar ou sair do programa.

Na quarta-feira, 24 de setembro, eles participarão da segunda Prova do Fazendeiro, onde um dos quatro competidores poderá ganhar o cobiçado chapéu que oferece a proteção contra a eliminação. Aqueles que não se saírem bem na prova enfrentarão o voto popular na quinta-feira, dia 25, quando será escolhido o primeiro eliminado da temporada.

Com produção da Teleimage e direção-geral de Fernando Viudez, sob a supervisão de Rodrigo Carelli, que comanda o núcleo de realities da Record, A Fazenda 17 é exibido todos os dias às 22h30.