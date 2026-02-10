Entretenimento

"A escrava Isaura" tem bom desempenho de audiência em São Paulo

'A Escrava Isaura' conquista melhor desempenho de audiência em São Paulo

Na tarde do dia 9 de fevereiro, a novela remasterizada A Escrava Isaura alcançou uma performance impressionante em audiência, superando a marca de 6 pontos em São Paulo. Entre 15h30 e 16h29, o clássico da dramaturgia brasileira registrou uma média de 5,3 pontos, com um pico de 6,3 e uma participação de 12,2% no total de televisores ligados. Esse resultado representa um aumento significativo de quase 83% em relação ao SBT, que ficou em terceiro lugar com apenas 2,9 pontos de média no mesmo horário.

No Rio de Janeiro, A Escrava Isaura também se destacou, alcançando uma média de 5,7 pontos e um pico de 6,3, além de ter uma participação de 11,5% na audiência vespertina. A trama abriu uma vantagem superior a 60% em relação ao SBT, que permaneceu na terceira posição com 3,5 pontos.

A novela é exibida de segunda a sexta, começando às 15h30. Com seu sucesso crescente, A Escrava Isaura continua se firmando como um dos programas favoritos do público brasileiro.

