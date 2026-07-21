Identifique 7 sinais de perda de mobilidade agora mesmo

A perda de mobilidade é um problema que pode atingir qualquer um, independente da idade. O sedentarismo, o avanço da idade e até doenças como o Parkinson podem afetar a capacidade de mover articulações e membros. E o que é mais preocupante: muitas vezes, essa perda acontece sem que percebamos.

O Dr. João Grangeiro, ortopedista e diretor médico da Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, adverte que está na hora de ficar de olho em alguns sinais precoces. Ele explica que, no dia a dia, muitos acabam se acostumando com limitações e não percebem que estão piorando. E adivinha? Identificar isso cedo dá uma chance maior de preservar nossa autonomia e evitar problemas mais sérios lá na frente.

Vamos a alguns sinais para ficar atento!

1. Evita escadas sempre que pode

Se você já começou a driblar escadas, saiba que isso pode ser mais do que apenas uma questão de escolha. Dificuldades para subir e descer escadas podem indicar que sua força, equilíbrio e flexibilidade estão em declínio.

2. Mais esforço ao levantar da cadeira

Se você percebe que precisa empurrar com as mãos ou fazer força para sair da cadeira, é hora de se preocupar. Isso pode ser um sinal de que a força das pernas está diminuindo. Quem nunca passou por isso e teve que fazer um esforço extra, não é mesmo?

3. Desequilíbrio ao caminhar

Tropeçar ou sentir que está perdendo o equilíbrio é algo que merece atenção, especialmente após os 60 anos. Quem já teve uma experiência assim sabe como isso pode ser desconfortável e até perigoso.

4. Atividades simples cansam mais

Se ações cotidianas, como dar uma volta no quarteirão ou carregar um pouco de mercado, estão se tornando mais exaustivas, é um alerta. Não subestime! Essas pequenas mudanças podem indicar que algo não vai bem.

5. Dificuldade para se abaixar

Se amarrar os sapatos ou pegar algo que caiu no chão virou um desafio, preste atenção. Essa dificuldade pode ser um sintoma de desgaste nas articulações, como quadris e joelhos.

6. Sente dores após tarefas simples

Aquelas dores que aparecem após atividades diárias são um sinal de alerta. Dor na coluna, joelhos ou tornozelos pode indicar que seu corpo está pedindo um pouco mais de cuidado.

7. Deixou de fazer atividades por medo ou dificuldade

Se você começou a evitar atividades que gostava, como caminhar, praticar esportes ou brincar com os netos, repense isso. Medo e insegurança podem limitar muito a sua vida.

Quando procurar ajuda?

O Dr. João Grangeiro sugere que, se as limitações estão interferindo na sua rotina, é hora de buscar ajuda. Se caminhar, subir escadas ou levantar da cadeira virou um peso, procure um especialista. Avaliar e tratar logo pode fazer toda a diferença.

Fique atento ao seu corpo, ele dá sinais e, muitas vezes, você só precisa aprender a interpretar.