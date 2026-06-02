Dicas práticas para aproveitar o milho nas festas juninas

Basta chegar junho para que o milho ganhe destaque nas mesas brasileiras. É pamonha, curau, canjica, bolo, milho cozido e até pipoca. O milho, além de ser um ícone das festas juninas, tem suas razões científicas para ser tão amado. Vamos dar uma olhada nesse queridinho?

Esse grão, que já está na nossa dieta há milhares de anos, é super adaptável ao clima aqui. O milho é uma baita fonte de nutrientes e ajuda a equilibrar a nossa alimentação. Cheio de amido e fibras, ele libera energia de forma mais gradual quando comparado a doces carregados de açúcar. Além disso, traz muitas vitaminas do complexo B e minerais como magnésio, fósforo e potássio, que são essenciais para o nosso corpo.

A professora Patrícia Souza, da Universidade Veiga de Almeida, destaca que o milho é um alimento completo. Ele não só fornece energia, mas também ajuda na saciedade e pode ser uma ótima base para pratos nutritivos e saborosos, principalmente quando combinado com saladas. E aqueles compostos antioxidantes que o milho amarelo possui, como luteína e zeaxantina, também fazem um bem danado para a saúde dos olhos e ajudam a prevenir doenças.

### Alimento versátil e saudável

Falando em versatilidade, o milho é uma estrela! Ele pode fazer parte de inúmeras refeições, contribuindo para o equilíbrio da dieta. Quando combinado com outros alimentos, como verduras, o resultado são pratos saborosos e nutritivos.

Patrícia também menciona os antioxidantes que o milho tem. Esses carotenoides, encontrados principalmente nas variedades amarelas, ajudam a proteger nossa saúde ocular e a combater doenças como o câncer. Por isso, é hora de lembrar que o milho não serve apenas para receitas festivas, mas também para o nosso bem-estar!

### Aproveitando o milho nas festas juninas

Mesmo em meio a tanta tradição, é possível fazer escolhas mais saudáveis sem abrir mão do sabor. A professora orienta que a gente pode reduzir a quantidade de açúcar, sal e outros ingredientes gordurosos nas receitas, além de optar por mais ingredientes naturais. Dessa forma, dá para manter a essência das festas juninas e ainda cuidar da saúde.

E olha que mesmo quando o milho está nas sobremesas, dá para consumir com equilíbrio. Pequenas mudanças nas receitas podem preservar o gostinho da época, mantendo a qualidade nutricional. Olha só algumas dicas de como curtir o milho de um jeito mais saudável nas festas juninas:

#### 1. Dê preferência ao milho cozido

É simples, delicioso e mantém os nutrientes. Se você tem pressão alta, evite adicionar sal e manteiga. Se for usar, opte por pequenas quantidades.

#### 2. Reduza o açúcar nas receitas tradicionais

Aquelas receitas de curau, canjica e bolo de milho podem continuar saborosas e com a textura certa, mesmo diminuindo o açúcar. O dulçor natural do milho é uma bênção!

#### 3. Aposte em preparações caseiras

Cozinhar em casa é a chave. Assim, você controla melhor o açúcar, leite condensado e as gorduras que coloca em cada receita típica.

#### 4. Acrescente ingredientes ricos em fibras

Experimente incrementar bolos e cremes de milho com aveia, coco ralado sem açúcar ou sementes. Eles vão aumentar a saciedade e ainda melhorar o valor nutricional.

#### 5. Equilibre as escolhas ao longo da festa

A ideia não é excluir os quitutes, mas sim aproveitar tudo com moderação. Respeitar as porções e variar os pratos é o segredo!

Aproveite as festas com tudo que o milho pode oferecer!