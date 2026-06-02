Frio e dores articulares: descubra 6 razões importantes

No inverno, é comum perceber que o corpo fica um pouco mais rígido e, para quem tem problemas nas articulações, isso pode se intensificar. Enquanto muitos pensam nas mãos e punhos, ombros e cotovelos também sentem o impacto do frio. Tendinites, artrites e dores crônicas costumam dar as caras nessa época do ano.

O ortopedista especialista em ombro e cotovelo, Mauricio Raffaelli, explica que o frio pode aumentar a rigidez muscular e articular. O que antes era gerenciável pode se tornar um desconforto diário. Então, vamos explorar algumas razões pelas quais o frio pode agravar essas dores.

1. O frio pode aumentar a rigidez articular logo ao acordar

Sabe aquela sensação de estar “travado” quando você levanta de manhã? É bem comum sentir que as articulações custam a funcionar nas primeiras horas do dia — especialmente nos ombros, cotovelos e mãos, principalmente para quem já enfrenta inflamações ou dor crônica. Quando a temperatura cai, os músculos tendem a contrair e isso limita os movimentos.

“Muita gente reclama que ao acordar sente uma resistência maior para movimentar o corpo. A sensação de rigidez vem da contração muscular e da falta de movimento”, conta Raffaelli. Acordar devagar e se alongar um pouco antes de saltar da cama pode fazer toda a diferença!

2. Tendinites no ombro e cotovelo podem piorar no inverno

Quem tem tendinite ou tensão muscular pode perceber que as dores aumentam com o frio. Movimentos repetitivos, falta de aquecimento e esforço físico excessivo ajudam a inflamar ainda mais essas áreas sensíveis.

“O inverno deixa os músculos mais tensos, e a falta de movimento só piora a situação, tornando até tarefas simples mais dolorosas”, explica o médico. Já passou pela experiência de levantar o braço e sentir aquela picada? Pois é, o frio e a rigidez podem intensificar isso.

3. Artrite pode ficar mais desconfortável nas temperaturas baixas

Embora o frio não cause artrite, quem já vive com essa condição pode notar um aumento nos sintomas. A rigidez e a dor tornam tarefas cotidianas ainda mais difíceis, e isso pode deixar qualquer um desanimado.

“Pacientes com artrite frequentemente sentem as articulações mais duras e doloridas em dias frios. Não é a temperatura que causa a doença, mas sim a percepção de dor que aumenta”, esclarece Raffaelli. Às vezes, só pegar o celular ou abrir uma garrafa se torna um desafio.

4. Dor crônica tende a ficar mais evidente quando o corpo se movimenta menos

Com o frio, é comum que as pessoas diminuam a atividade física. Permanecer mais tempo sentadas ou evitando se movimentar pode fazer com que a dor crônica se torne mais intensa.

“Quando você evita mover-se por medo da dor, isso acaba gerando mais rigidez e enfraquecendo a musculatura”, alerta o médico. Sabe aquele momento em que você tenta pentear o cabelo e parece que os ombros se rebelam? É por isso que manter-se ativo é crucial.

5. O cotovelo também pode dar sinais de alerta silenciosos

Dores no cotovelo não aparecem só após um treino pesado. Atividades repetitivas no computador ou nas tarefas do dia a dia podem piorar quadros como a epicondilite, especialmente no frio.

“É um mito achar que dor no cotovelo só afeta quem é atleta. O uso constante e a tensão muscular, somados ao frio, podem agravar a dor”, ressalta Raffaelli. Aquela dorzinha ao digitar ou até ao levantar uma xícara de café? Pode ser um sinal para prestar atenção.

Prevenção e cuidado precoce fazem diferença

Esperar que a dor se torne algo incapacitante é um erro que muitos cometem. Por isso, alongamentos, exercícios específicos e buscar uma avaliação médica quando notar sintomas persistentes são fundamentais para evitar um quadro agravado de dores articulares.

“Não normalize a dor persistente. Quanto mais rápido você identificar e tratar a rigidez ou a dor, melhor será o controle disso tudo”, finaliza Raffaelli. Manter-se atento a esses sinais pode contribuir muito para a sua qualidade de vida nos meses mais frios.