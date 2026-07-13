TDAH: descubra como o yoga ajuda no controle dos sintomas

O yoga é uma prática antiga que veio lá da Índia e está ganhando cada vez mais adeptos por aqui. Essa combinação de posturas, respiração e meditação é como um combo poderoso para o corpo e a mente. E acredite, não é só papo de academia: quem frequenta aulas de yoga percebe melhora na flexibilidade, força e até naquele estresse do dia a dia. Com um pouco de prática, você se sente bem e relaxado, quase como se estivesse pilotando um carro de forma suave e equilibrada em uma estrada aberta.

Agora, se você ou alguém que conhece tem TDAH, o yoga pode se tornar um grande aliado. Essa prática ajuda a aumentar a concentração, controlar a impulsividade e ainda dá uma amenizada no estresse. É como ter um copiloto experiente que te guia em meio ao trânsito caótico da vida.

De acordo com o Dr. Júlio Cézar Reis, um psiquiatra que entende do assunto, o yoga pode ser considerado um “esporte para o cérebro”. As diferentes posturas ativam áreas específicas do cérebro e, em um mundo cada vez mais sedentário, essa prática oferece uma boa dose de movimento. Ao praticar, você pode estimular a produção de neurotransmissores e ter uma cabeça mais organizada.

### Características do TDAH

Para entender o TDAH, é importante saber que ele é um transtorno do desenvolvimento que pode trazer sintomas como dificuldade de atenção, hiperatividade e impulsividade. Imagina a frustração de tentar focar enquanto os pensamentos parecem um carro em alta velocidade? A falta de atenção é mais sobre dificuldade de manter o foco do que ausência dele.

A inquietação pode se manifestar de várias maneiras. Algumas pessoas sentem uma necessidade constante de se mover, enquanto outras experimentam uma mente que não para de correr. O desafio está em encontrar um caminho que funcione. O Dr. Reis explica que a impulsividade se relaciona à dificuldade que o cérebro tem de se inibir, o que afeta muito as interações sociais.

O yoga, segundo o Dr. Fabiano de Abreu, que é mestre em Psicologia e Neurociências, ajuda a melhorar a concentração através de técnicas de respiração e posturas. Quando você respira profundamente e se concentra, acaba se tornando mais “ciente” do seu corpo. Isso ajuda a diminuir a agitação e a controlar os impulsos, como quando você evita uma manobra arriscada na rua porque está prestando atenção.

### Grupos beneficiados

Tanto adultos quanto crianças com TDAH podem se beneficiar do yoga. Para os adultos, a prática traz uma consciência maior do corpo, tornando mais fácil perceber os efeitos positivos rapidamente. Já para as crianças, iniciar essa prática na infância pode ser um grande divisor de águas, ajudando no desenvolvimento emocional e na autorregulação.

Praticar yoga de 3 a 5 vezes por semana, com sessões de 30 a 60 minutos, é uma boa pedida. De acordo com o professor Francisco Kaiut, você pode começar a notar os benefícios em algumas semanas, mas a verdadeira transformação leva tempo e prática contínua.

### Hábitos e tratamentos que devem acompanhar a atividade

É importante lembrar que o yoga deve ser parte de um estilo de vida saudável. Isso significa prestar atenção no que você come e evitar excessos como cafeína e álcool. Exercícios aeróbicos também são super indicados, especialmente aqueles que envolvem socialização, como futebol, que traz esse senso de equipe e diversão.

Além disso, manter os tratamentos em dia é essencial. Terapias e, se necessário, medicamentos devem ser parte do seu plano. E lembre-se: qualquer medicação tem que ser supervisionada por um profissional de saúde. Afinal, o objetivo é andar sempre na direção certa, seja no volante ou na vida!