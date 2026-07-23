Prisão de ventre pode causar urgência ao urinar; entenda esto

Quem lida com a constipação muitas vezes pensa que o problema está restrito aos intestinos. A verdade, no entanto, é que a saúde do intestino pode impactar diretamente a bexiga. Ambos os órgãos estão na mesma região da pelve, têm músculos de sustentação em comum e, para complicar, estão conectados por vias neurológicas. Quando um deles não está funcionando bem, o outro pode sentir a consequência.

O urologista Dr. Nelson Batezini, expert em disfunções urinárias, ressalta que essa relação é muito comum no consultório, mas muitas pessoas não percebem. Ele conta que frequentemente recebe pacientes que reclamam da vontade constante de urinar, apenas para descobrir que eles têm lutado contra a prisão de ventre por anos. Tratar só a bexiga, sem olhar para o intestino, muitas vezes não resolve a questão.

Como o intestino interfere na bexiga?

Imagine que seu intestino está cheio de fezes e, por isso, faz pressão na bexiga. Isso pode reduzir a capacidade da bexiga e gerar sintomas desagradáveis. Além dessa compressão física, outro fator crucial são os músculos do assoalho pélvico.

Esses músculos precisam trabalhar em harmonia para que a evacuação e a micção ocorram sem problemas. Quando há constipação crônica, a tensão nesses músculos pode atrapalhar essa sintonia. Dr. Batezini explica que essa musculatura que ajuda a controlar a urina também é usada na hora de evacuar. Se alguém tiver dificuldades persistentes para evacuar, pode acabar sentindo urgência para urinar ou até ter perdas involuntárias.

Sintomas que podem indicar essa relação

Quando a prisão de ventre começa a afetar a bexiga, aparecem sintomas que merecem atenção. Preste atenção nos seguintes sinais:

– Prisão de ventre frequente

– Sensação de estufamento abdominal

– Esforço excessivo para evacuar

– Vontade constante de urinar

– Urgência urinária

– Sensação de que a bexiga nunca esvazia completamente

– Escapes de urina, especialmente quando a bexiga está cheia

Se você nota esses sintomas juntos, é hora de investigar melhor.

Alterações no assoalho pélvico ao longo da vida aumentam a chance de problemas intestinais e urinários.

Mulheres são as mais afetadas

A relação entre o intestino preso e problemas na bexiga é especialmente comum entre as mulheres. Fatores como gestação, parto e alterações hormonais na menopausa podem enfraquecer a musculatura do assoalho pélvico, tornando mais provável que problemas intestinais interfiram na bexiga.

O Dr. Batezini aponta que muitas mulheres que buscam ajuda acreditam que o problema é apenas urinário. Mas uma avaliação completa da região pélvica muitas vezes revela que o intestino também está envolvido. Para resultados duradouros, o tratamento precisa ser integrado.

Nem sempre o tratamento começa pela bexiga

Segundo o especialista, melhorar os hábitos intestinais pode aliviar significativamente os sintomas urinários. Algumas ações simples, como beber mais água, aumentar a ingestão de fibras e praticar atividade física regularmente, fazem diferença. Respeitar o reflexo natural de ir ao banheiro e evitar longos períodos sem evacuar também ajudam. Se necessário, o tratamento pode incluir fisioterapia do assoalho pélvico, acompanhamento nutricional e exames específicos.

Quando procurar um especialista?

Se a constipação persiste ou se você começa a ter sintomas urinários que atrapalham o dia a dia, é hora de procurar um médico. O Dr. Batezini menciona que o organismo funciona de forma integrada. Intestino e bexiga estão sempre “conversando”. Por isso, investigar apenas um dos órgãos pode dificultar o diagnóstico e limitar a eficácia do tratamento. Quanto mais cedo essa conexão for identificada, maior a chance de melhorar a qualidade de vida.

É sempre bom lembrar que cuidar do corpo como um todo traz benefícios a longo prazo.