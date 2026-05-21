Dia Internacional do Chá: descubra 7 opções para sua digestão

Em 21 de maio celebramos o Dia Internacional do Chá, uma bebida clássica que traz todo um conforto. Além de ser uma opção deliciosa, o chá se conectou nos últimos tempos com hábitos saudáveis e isso explica o crescimento do mercado. A previsão é que ele passe dos US$ 69,5 bilhões em 2025 para impressionantes US$ 115,2 bilhões até 2033.

Muita gente já sabe que os chás ajudam na digestão. Curiosamente, algumas ervas podem aliviar incômodos como gases e má digestão, além de hidratar e promover aquele relaxamento depois de um dia estressante.

A Dra. Juliana Couto, especialista em Nutrologia, explica que os compostos bioativos presentes nas ervas têm benefícios digestivos e anti-inflamatórios. Mas, atenção: o efeito do chá pode variar bastante, dependendo da erva, como é feito o preparo e até as características de cada um. Ela lembra que os chás devem ser parte de um estilo de vida saudável, e não uma solução milagrosa.

Como as plantas dos chás beneficiam o sistema digestivo

Dessa forma, várias substâncias das plantas nos chás ajudam a aumentar a produção de enzimas digestivas e promovem o esvaziamento do estômago. Algumas ervas ainda têm um efeito calmante, muito bem-vindo, já que a saúde do intestino está diretamente ligada ao nosso estado emocional. O estresse e a ansiedade podem agravar problemas como refluxo, gastrite e sensação de estufamento. Por isso, algumas ervas não apenas ajudam na digestão, mas garantem um pouco mais de bem-estar também.

Plantas que ajudam no conforto digestivo

Se você costuma sentir desconfortos após as refeições, algumas ervas são suas grandes aliadas. A hortelã-pimenta, gengibre, camomila, erva-doce e melissa estão entre as mais conhecidas por aliviar sintomas como gases e cólicas. O professor de Nutrição, Diego Righi, destaca que a eficácia dessas ervas pode variar conforme a dosagem e o perfil de cada um de nós.

Ainda segundo ele, chás sem açúcar são ótimas opções para hidratação diária. Então, vamos falar um pouco dessas ervas?

1. Chá de hortelã-pimenta

Esse chá é ótimo para aliviar gases e cólicas leves. A hortelã-pimenta ajuda a relaxar os músculos do sistema digestivo. Mas, se você tem refluxo, é bom ter cautela, pois pode piorar os sintomas em algumas pessoas.

2. Chá de gengibre

Famoso por ajudar a combater náuseas e má digestão, o chá de gengibre acelera o esvaziamento do estômago e proporciona alívio de desconfortos intestinais. Mas quem toma anticoagulantes deve usar com moderação.

3. Chá de camomila

Com seu efeito calmante, a camomila é ótima para quem sofre com tensões abdominais. Além de ajudar a relaxar, pode ser uma mão na roda para quem está estressado. Mas se você é alérgico a plantas dessa família, é bom ficar esperto e ter cautela.

4. Chá de erva-doce ou funcho

Ideal para ser tomado após as refeições, esse chá ajuda a reduzir a formação de gases e conforta o estômago. A erva-doce é realmente eficaz, mas atenção: o consumo deve ser moderado em gestantes e lactantes.

5. Chá de melissa

Esse chá é a escolha perfeita quando o desconforto está ligado ao estresse ou à dificuldade para dormir. Sua ação calmante faz dele um ótimo companheiro para as noites tranquilas. Se você usa medicamentos sedativos, é bom conversar com o médico antes.

6. Chá de espinheira-santa

Tradicionalmente usado para aliviar azia e má digestão, o chá de espinheira-santa protege a mucosa do estômago. No entanto, se você tem problemas gástricos, é importante falar com um profissional.

7. Chá de boldo

Esse é o preferido pós-refeições pesadas! O boldo ajuda a estimular a digestão e pode aliviar o estômago pesado, mas, se usado em excesso, pode irritar o trato gastrointestinal.

Cuidado e contraindicações no uso dos chás

Antes de se animar demais com suas infusões, lembre-se de que algumas ervas podem ter contraindicações e até interagir com remédios. Especialistas alertam para os riscos, principalmente se você é gestante, lactante ou tem doenças crônicas. A Dra. Juliana Couto destaca que “natural” não significa sem risco.

É sempre uma boa ideia começar com infusões leves, sem açúcar, e usar uma erva por vez, facilitando a identificação de benefícios e possíveis desconfortos. Sintomas persistentes, como dor abdominal constante ou refluxo frequente, devem ser investigados por um profissional. Os chás são ótimos, mas não substituem um diagnóstico adequado e um tratamento direcionado.