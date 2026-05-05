Descubra falhas alimentares que afetam empresários

Uma alimentação adequada é fundamental, e uma pesquisa recente da Organização Internacional do Trabalho (OIT) deixou isso bem claro: uma nutrição desequilibrada pode cortar até 20% da produtividade no trabalho. E se você acha que é só uma questão de números, saiba que outra pesquisa, da Harvard Business Review, mostra que 33% dos líderes estão vivendo um esgotamento exagerado.

Isso vem em um momento em que, com a correria do dia a dia, muitos de nós acabamos esquecendo de cuidar da alimentação. O nutricionista Danilo Macena aponta que esses problemas estão muito ligados a falhas na dieta. Para ele, uma alimentação equilibrada pode não só dar aquele gás nas energias, mas também melhorar a satisfação no trabalho.

Sintomas comuns de falhas na alimentação

Quando a alimentação não está legal, alguns sinais ajudam a identificar. Sabe aquele cansaço que não é só físico? O Danilo comenta que a irritabilidade e a falta de foco são bem comuns. Ao longo do dia, é normal sentir aquela queda de energia que derruba a produtividade. E, de quebra, o sono também não tem a mesma qualidade.

Ele explica que, com nutrientes em falta, nosso corpo não consegue funcionar adequadamente. E quando não tem a comida certa, a produção de neurotransmissores, que ajudam no sono reparador, vai para o espaço. Resultado? Você acorda parecendo que não descansou nada e ainda enfrenta dores de cabeça e um desejo absurdo de comer coisas mais gostosas, mas menos saudáveis.

E não dá pra esquecer que a ciência já mostrou a relação entre o que comemos e nosso desempenho mental. A falta de energia, por exemplo, pode ser resultado de oscilações na glicemia, baixa ingestão de proteínas e até de micronutrientes. Isso acaba afetando a concentração, a memória e o controle da ansiedade.

Principais erros alimentares na rotina empresarial

Entre os vacilos alimentares que o Danilo observa na rotina das pessoas que atendem, a desorganização é a campeã. O dia agitado faz com que muitos acabem pulando refeições ou optando por pratos pesados e ultraprocessados. Ele alerta que essas escolhas geram ganho de peso e cansaço excessivo.

Contar nos dedos os horários das refeições pode ser útil. Longos períodos sem comer e depois devorar um prato super calórico de uma vez só não ajuda ninguém. Principalmente em um momento em que você precisa dar conta dos desafios do dia no trabalho.

Nutrientes importantes para a saúde

Para dar aquele gás na energia, o Danilo destaca alguns nutrientes-chave. Proteínas, carboidratos balanceados e micronutrientes como magnésio, ferro e vitaminas do complexo B são essenciais. Quando não se planeja a alimentação, fica difícil manter energia estável durante todo o dia.

Consumo de café e seus impactos

Ah, e o café, nosso queridinho! É ótimo, mas como tudo na vida, o excesso pode ser um problema. O Danilo explica que, apesar dos benefícios, se exagerarmos, podemos perder o efeito positivo que ele traz. O ideal é usar com moderação para evitar aquele sentimento de ansiedade ou até uma sensação de cansaço, já que os receptores do corpo não conseguem administrar toda a cafeína.

Alimentação adequada é benéfica para o empresário

A relação entre alimentação e desempenho profissional é clara. O Danilo percebe que empresários que se alimentam corretamente têm resultados muito melhores, enquanto aqueles que não cuidam da dieta sentem as oscilações de energia. Manter uma rotina saudável, com alimentação balanceada, prática de exercícios e sono adequado, faz toda a diferença.

Estratégias alimentares para rotinas intensas

Danilo sugere que devemos adaptar a alimentação ao nosso dia a dia agitado. Nem sempre dá pra ser radical e fazer várias refeições por dia. Às vezes, a solução é concentrar os nutrientes nas refeições principais ou encontrar alternativas rápidas que supram a fome até a próxima parada.

Quando a dieta é ajustada, os benefícios vão muito além da disposição física. O Danilo já viu esses ajustes reduzirem gordura corporal, aumentarem a energia e até darem uma melhorada na libido. É como se tudo funcionasse mais equilibrado e fluido.