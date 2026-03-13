Incontinência urinária: descubra as causas entre mulheres

A incontinência urinária, que é a perda involuntária de urina, é um problema que afeta milhões de pessoas pelo mundo, especialmente as mulheres. Dados da Sociedade Brasileira de Urologia mostram que cerca de 45% das mulheres e 15% dos homens acima de 40 anos enfrentam esse desafio. Essa questão pode estar ligada a diversas fases da vida feminina, como gravidez, parto, menopausa e mudanças hormonais, que muitas vezes enfraquecem os músculos responsáveis pelo controle da urina.

Rogério Andrade, um médico especialista em ginecologia, comenta que a incontinência não deve ser encarada como algo normal ou inevitável. Ela pode impactar a qualidade de vida, bem como a autoestima e o bem-estar emocional. “É importante lembrar que existe tratamento disponível e que é possível lidar com isso de forma eficaz”, diz.

Um dos grandes problemas é que muitas mulheres sentem vergonha de procurar ajuda devido ao estigma que ainda envolve a incontinência urinária. Isso atrasa diagnósticos e, consequentemente, tratamentos. “Algumas acreditam que o escape de urina faz parte do envelhecimento, mas isso não é verdade. O ideal é buscar avaliação médica assim que os sintomas aparecerem. Quanto mais cedo, melhores serão as chances de controle e recuperação”, explica Andrade.

Fatores que tornam a incontinência urinária comum em mulheres

Embora a incontinência também possa ocorrer em homens, as mulheres tendem a ser mais afetadas. Isso se deve a fatores anatômicos e hormonais que enfrentamos ao longo da vida. Situações como gravidez, parto e menopausa podem ter um impacto direto na musculatura do assoalho pélvico, a responsável por segurar órgãos como a bexiga e o útero.

Quando essa musculatura se enfraquece, o controle da urina acaba comprometido. Entre as causas mais comuns estão:

Gravidez e parto, que podem prejudicar a musculatura do assoalho pélvico.

A menopausa, que altera a elasticidade e o suporte dos tecidos devido à queda dos hormônios.

O envelhecimento, que naturalmente diminui a força muscular.

A obesidade, que aumenta a pressão sobre a bexiga.

A constipação intestinal crônica, que sobrecarrega a região pélvica.

Atividades físicas de alto impacto, que podem ser problemáticas se não houver um fortalecimento adequado da musculatura pélvica.

Tipos de incontinência urinária

Existem diferentes tipos de incontinência urinária e identifica-las é crucial para um tratamento eficaz. Os principais tipos são:

Incontinência de esforço: acontece quando há perda de urina ao tossir, rir, correr ou levantar peso, geralmente relacionada à fraqueza da musculatura pélvica.

acontece quando há perda de urina ao tossir, rir, correr ou levantar peso, geralmente relacionada à fraqueza da musculatura pélvica. Incontinência de urgência: é caracterizada por uma vontade intensa e repentina de urinar, sem tempo suficiente para chegar ao banheiro, relacionada à bexiga hiperativa.

é caracterizada por uma vontade intensa e repentina de urinar, sem tempo suficiente para chegar ao banheiro, relacionada à bexiga hiperativa. Incontinência mista: combina sintomas de incontinência de esforço e de urgência.

combina sintomas de incontinência de esforço e de urgência. Incontinência por transbordamento: ocorre quando a bexiga permanece cheia, levando a gotejamentos contínuos de urina.

ocorre quando a bexiga permanece cheia, levando a gotejamentos contínuos de urina. Incontinência funcional: é ligada a dificuldades físicas ou cognitivas que impedem a pessoa de chegar ao banheiro a tempo.

Sinais de alerta para incontinência urinária

É normal ter pequenos escapes de vez em quando, mas existem sinais que pedem atenção e recomendam uma consulta médica. Alguns deles são:

Escapes frequentes de urina ao tossir, rir ou fazer esforço físico.

Vontade urgente de urinar, com dificuldade para segurar.

Uso de absorventes ou protetores diariamente.

Aumento na frequência urinária, tanto durante o dia quanto à noite.

Dor ou ardor ao urinar, que pode indicar infecção urinária.

Quando esses episódios se tornam frequentes e afetam a rotina, é importante procurar um especialista. “Os sintomas podem estar associados a condições como infecções ou alterações urinárias, e um diagnóstico profundo é essencial”, ressalta Andrade.

Hábitos e tratamentos que podem ajudar

A boa notícia é que a incontinência urinária pode ser tratada, e muitos conseguiam melhorias significativas ou até mesmo a cura. O tratamento varia conforme a causa e tipo da incontinência, e pode incluir mudanças de hábitos, terapias ou intervenções médicas. Algumas estratégias incluem:

Fisioterapia pélvica: exercícios para fortalecer a musculatura do assoalho pélvico.

exercícios para fortalecer a musculatura do assoalho pélvico. Mudanças no estilo de vida: perder peso, reduzir cafeína e álcool e controlar a ingestão de líquidos.

perder peso, reduzir cafeína e álcool e controlar a ingestão de líquidos. Treinamento da bexiga: técnicas para ajudar a melhorar o controle urinário.

técnicas para ajudar a melhorar o controle urinário. Medicamentos: que podem ser indicados para ajudar a controlar os problemas da bexiga.

que podem ser indicados para ajudar a controlar os problemas da bexiga. Cirurgia: recomendada se outras abordagens não forem eficazes.

A incontinência urinária não é um destino inevitável, ainda mais com um diagnóstico preciso e tratamento adequado. Muitas mulheres acabam melhorando significativamente ou até resolvendo o problema das perdas urinárias.