Incontinência urinária: descubra as causas entre mulheres
A incontinência urinária, que é a perda involuntária de urina, é um problema que afeta milhões de pessoas pelo mundo, especialmente as mulheres. Dados da Sociedade Brasileira de Urologia mostram que cerca de 45% das mulheres e 15% dos homens acima de 40 anos enfrentam esse desafio. Essa questão pode estar ligada a diversas fases da vida feminina, como gravidez, parto, menopausa e mudanças hormonais, que muitas vezes enfraquecem os músculos responsáveis pelo controle da urina.
Rogério Andrade, um médico especialista em ginecologia, comenta que a incontinência não deve ser encarada como algo normal ou inevitável. Ela pode impactar a qualidade de vida, bem como a autoestima e o bem-estar emocional. “É importante lembrar que existe tratamento disponível e que é possível lidar com isso de forma eficaz”, diz.
Um dos grandes problemas é que muitas mulheres sentem vergonha de procurar ajuda devido ao estigma que ainda envolve a incontinência urinária. Isso atrasa diagnósticos e, consequentemente, tratamentos. “Algumas acreditam que o escape de urina faz parte do envelhecimento, mas isso não é verdade. O ideal é buscar avaliação médica assim que os sintomas aparecerem. Quanto mais cedo, melhores serão as chances de controle e recuperação”, explica Andrade.
Fatores que tornam a incontinência urinária comum em mulheres
Embora a incontinência também possa ocorrer em homens, as mulheres tendem a ser mais afetadas. Isso se deve a fatores anatômicos e hormonais que enfrentamos ao longo da vida. Situações como gravidez, parto e menopausa podem ter um impacto direto na musculatura do assoalho pélvico, a responsável por segurar órgãos como a bexiga e o útero.
Quando essa musculatura se enfraquece, o controle da urina acaba comprometido. Entre as causas mais comuns estão:
- Gravidez e parto, que podem prejudicar a musculatura do assoalho pélvico.
- A menopausa, que altera a elasticidade e o suporte dos tecidos devido à queda dos hormônios.
- O envelhecimento, que naturalmente diminui a força muscular.
- A obesidade, que aumenta a pressão sobre a bexiga.
- A constipação intestinal crônica, que sobrecarrega a região pélvica.
- Atividades físicas de alto impacto, que podem ser problemáticas se não houver um fortalecimento adequado da musculatura pélvica.
Tipos de incontinência urinária
Existem diferentes tipos de incontinência urinária e identifica-las é crucial para um tratamento eficaz. Os principais tipos são:
- Incontinência de esforço: acontece quando há perda de urina ao tossir, rir, correr ou levantar peso, geralmente relacionada à fraqueza da musculatura pélvica.
- Incontinência de urgência: é caracterizada por uma vontade intensa e repentina de urinar, sem tempo suficiente para chegar ao banheiro, relacionada à bexiga hiperativa.
- Incontinência mista: combina sintomas de incontinência de esforço e de urgência.
- Incontinência por transbordamento: ocorre quando a bexiga permanece cheia, levando a gotejamentos contínuos de urina.
- Incontinência funcional: é ligada a dificuldades físicas ou cognitivas que impedem a pessoa de chegar ao banheiro a tempo.
Sinais de alerta para incontinência urinária
É normal ter pequenos escapes de vez em quando, mas existem sinais que pedem atenção e recomendam uma consulta médica. Alguns deles são:
- Escapes frequentes de urina ao tossir, rir ou fazer esforço físico.
- Vontade urgente de urinar, com dificuldade para segurar.
- Uso de absorventes ou protetores diariamente.
- Aumento na frequência urinária, tanto durante o dia quanto à noite.
- Dor ou ardor ao urinar, que pode indicar infecção urinária.
Quando esses episódios se tornam frequentes e afetam a rotina, é importante procurar um especialista. “Os sintomas podem estar associados a condições como infecções ou alterações urinárias, e um diagnóstico profundo é essencial”, ressalta Andrade.
Hábitos e tratamentos que podem ajudar
A boa notícia é que a incontinência urinária pode ser tratada, e muitos conseguiam melhorias significativas ou até mesmo a cura. O tratamento varia conforme a causa e tipo da incontinência, e pode incluir mudanças de hábitos, terapias ou intervenções médicas. Algumas estratégias incluem:
- Fisioterapia pélvica: exercícios para fortalecer a musculatura do assoalho pélvico.
- Mudanças no estilo de vida: perder peso, reduzir cafeína e álcool e controlar a ingestão de líquidos.
- Treinamento da bexiga: técnicas para ajudar a melhorar o controle urinário.
- Medicamentos: que podem ser indicados para ajudar a controlar os problemas da bexiga.
- Cirurgia: recomendada se outras abordagens não forem eficazes.
A incontinência urinária não é um destino inevitável, ainda mais com um diagnóstico preciso e tratamento adequado. Muitas mulheres acabam melhorando significativamente ou até resolvendo o problema das perdas urinárias.