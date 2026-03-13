Saúde

Incontinência urinária: descubra as causas entre mulheres

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Incontinência urinária: entenda os fatores que tornam a condição comum em mulheres
Identificar o tipo de incontinência urinária é fundamental para direcionar o tratamento correto (Imagem: fizkes| Shutterstock)

A incontinência urinária, que é a perda involuntária de urina, é um problema que afeta milhões de pessoas pelo mundo, especialmente as mulheres. Dados da Sociedade Brasileira de Urologia mostram que cerca de 45% das mulheres e 15% dos homens acima de 40 anos enfrentam esse desafio. Essa questão pode estar ligada a diversas fases da vida feminina, como gravidez, parto, menopausa e mudanças hormonais, que muitas vezes enfraquecem os músculos responsáveis pelo controle da urina.

Rogério Andrade, um médico especialista em ginecologia, comenta que a incontinência não deve ser encarada como algo normal ou inevitável. Ela pode impactar a qualidade de vida, bem como a autoestima e o bem-estar emocional. “É importante lembrar que existe tratamento disponível e que é possível lidar com isso de forma eficaz”, diz.

Um dos grandes problemas é que muitas mulheres sentem vergonha de procurar ajuda devido ao estigma que ainda envolve a incontinência urinária. Isso atrasa diagnósticos e, consequentemente, tratamentos. “Algumas acreditam que o escape de urina faz parte do envelhecimento, mas isso não é verdade. O ideal é buscar avaliação médica assim que os sintomas aparecerem. Quanto mais cedo, melhores serão as chances de controle e recuperação”, explica Andrade.

Fatores que tornam a incontinência urinária comum em mulheres

Embora a incontinência também possa ocorrer em homens, as mulheres tendem a ser mais afetadas. Isso se deve a fatores anatômicos e hormonais que enfrentamos ao longo da vida. Situações como gravidez, parto e menopausa podem ter um impacto direto na musculatura do assoalho pélvico, a responsável por segurar órgãos como a bexiga e o útero.

Quando essa musculatura se enfraquece, o controle da urina acaba comprometido. Entre as causas mais comuns estão:

  • Gravidez e parto, que podem prejudicar a musculatura do assoalho pélvico.
  • A menopausa, que altera a elasticidade e o suporte dos tecidos devido à queda dos hormônios.
  • O envelhecimento, que naturalmente diminui a força muscular.
  • A obesidade, que aumenta a pressão sobre a bexiga.
  • A constipação intestinal crônica, que sobrecarrega a região pélvica.
  • Atividades físicas de alto impacto, que podem ser problemáticas se não houver um fortalecimento adequado da musculatura pélvica.

Tipos de incontinência urinária

Existem diferentes tipos de incontinência urinária e identifica-las é crucial para um tratamento eficaz. Os principais tipos são:

  • Incontinência de esforço: acontece quando há perda de urina ao tossir, rir, correr ou levantar peso, geralmente relacionada à fraqueza da musculatura pélvica.
  • Incontinência de urgência: é caracterizada por uma vontade intensa e repentina de urinar, sem tempo suficiente para chegar ao banheiro, relacionada à bexiga hiperativa.
  • Incontinência mista: combina sintomas de incontinência de esforço e de urgência.
  • Incontinência por transbordamento: ocorre quando a bexiga permanece cheia, levando a gotejamentos contínuos de urina.
  • Incontinência funcional: é ligada a dificuldades físicas ou cognitivas que impedem a pessoa de chegar ao banheiro a tempo.

Sinais de alerta para incontinência urinária

É normal ter pequenos escapes de vez em quando, mas existem sinais que pedem atenção e recomendam uma consulta médica. Alguns deles são:

  • Escapes frequentes de urina ao tossir, rir ou fazer esforço físico.
  • Vontade urgente de urinar, com dificuldade para segurar.
  • Uso de absorventes ou protetores diariamente.
  • Aumento na frequência urinária, tanto durante o dia quanto à noite.
  • Dor ou ardor ao urinar, que pode indicar infecção urinária.

Quando esses episódios se tornam frequentes e afetam a rotina, é importante procurar um especialista. “Os sintomas podem estar associados a condições como infecções ou alterações urinárias, e um diagnóstico profundo é essencial”, ressalta Andrade.

Hábitos e tratamentos que podem ajudar

A boa notícia é que a incontinência urinária pode ser tratada, e muitos conseguiam melhorias significativas ou até mesmo a cura. O tratamento varia conforme a causa e tipo da incontinência, e pode incluir mudanças de hábitos, terapias ou intervenções médicas. Algumas estratégias incluem:

  • Fisioterapia pélvica: exercícios para fortalecer a musculatura do assoalho pélvico.
  • Mudanças no estilo de vida: perder peso, reduzir cafeína e álcool e controlar a ingestão de líquidos.
  • Treinamento da bexiga: técnicas para ajudar a melhorar o controle urinário.
  • Medicamentos: que podem ser indicados para ajudar a controlar os problemas da bexiga.
  • Cirurgia: recomendada se outras abordagens não forem eficazes.

A incontinência urinária não é um destino inevitável, ainda mais com um diagnóstico preciso e tratamento adequado. Muitas mulheres acabam melhorando significativamente ou até resolvendo o problema das perdas urinárias.

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