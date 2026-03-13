Desgaste articular: conheça as causas e previna-se já

A dor crônica é aquele tipo de sofrimento que insiste em ficar, durando pelo menos três meses. E acredite, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), ela não deve ser encarada como algo normal, mas sim como uma condição a ser tratada. Estudos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) mostraram que essa dor pode sinalizar problemas articulares e, pasmem, aumentar a mortalidade em 14% entre os mais velhos.

O ortopedista Fellipe Valle, que é diretor da Motore Medicina Avançada, explica que os problemas nas articulações podem ser uma pontinha de um grande iceberg. Quando a saúde articular vai ladeira abaixo, os músculos e os ossos também sofrem. Isso resulta numa queda da atividade física e, claro, num aumento do risco de complicações, como problemas cardíacos e metabólicos. E, quem já teve um tombo sabe: o desequilíbrio e o aumento das quedas é um grande perigo, especialmente para os mais velhos.

Muitos de nós acabamos normalizando a dor, achando que viver assim faz parte do jogo. Infelizmente, esse comportamento pode ser desastroso. Valle comenta que muitas pessoas só se dão conta da gravidade das dores tarde demais, quando a incapacidade motora já se instala. Lidar com as articulações negligenciadas é como acelerar o envelhecimento por caminhos que poderiam ser evitados. E, cá entre nós, ninguém quer depender de cuidados, certo?

### Longevidade articular como estratégia de prevenção

Falando em cuidar do corpo, Valle menciona a “longevidade articular”. Esse termo significa manter as articulações funcionando bem, sem dor e com boa mobilidade. Não se trata apenas de evitar cirurgias, mas de garantir uma vida independente e saudável, antecipando problemas antes que eles se tornem incapacitantes.

Ele alerta que essa atenção deve começar a partir dos 30 anos. Nessa idade, a degeneração das articulações já começa a dar sinais discretos, mas que, com o tempo, podem se intensificar. Quanto antes começarmos a agir, melhor será para evitar complicações futuras.

### Fatores de risco para a degeneração articular

Alguns hábitos que adotamos no dia a dia podem estar sabotando nossas articulações. O sedentarismo é um dos grandes vilões nessa história, mas não está sozinho. A obesidade, movimentos repetitivos sem o preparo adequado e até uma alimentação inflamatória são fatores que contribuem para a degeneração. E o que dizer das noites mal dormidas? Elas também podem influenciar negativamente na saúde das articulações.

### Sinais de problemas articulares

É bom ficar atento aos sinais. Dificuldade para se mover, uma falta de energia inexplicável… tudo isso pode ser um alerta de que algo não vai bem nas articulações. Muitas vezes, as dores podem não aparecer logo de cara; antes, surgem sinais discretos. Por exemplo, se você perceber que está tendo mais dificuldade para subir escadas ou que sua caminhada não é mais tão rápida, fique atento! Esses podem ser indícios de desgaste, e o aparecimento de dor muitas vezes ocorre quando a condição já está mais avançada.

### Hábitos que ajudam a preservar as articulações

Felizmente, é possível reverter e até evitar a situação em muitos casos. Adotar hábitos saudáveis é fundamental para garantir a longevidade articular. Exercícios físicos, uma alimentação rica em proteínas e que evite alimentos inflamatórios são essenciais. Além disso, fazer exames de sangue regularmente ajuda a monitorar a saúde de forma eficaz.

Embora possa parecer que a situação é complicada, Fellipe Valle garante que é possível melhorar a saúde das articulações. E os resultados tendem a ser melhores quando o acompanhamento médico é iniciado logo cedo. Quanto mais tempo deixamos para buscar ajuda, mais desafiadora pode ser a recuperação. Por isso, não se esqueça: cuidar das articulações é cuidar do seu futuro, e pequenas mudanças podem ser o primeiro passo para uma vida mais leve e cheia de movimento.