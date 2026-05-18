Hantavírus: conheça as formas de transmissão e os riscos

A gente sabe como uma viagem de cruzeiro pode ser uma baita experiência, mas, infelizmente, às vezes podem surgir algumas surpresas desagradáveis. Recentemente, a OMS confirmou que, a bordo do cruzeiro MV Hondius, saindo da Argentina rumo a Cabo Verde, onze pessoas foram diagnosticadas com hantavírus. Desses casos, oito foram identificados com a cepa Andes (ANDV). O hantavírus é tipicamente passado por roedores silvestres, então a preocupação acaba sendo válida.

Com três mortes registradas e uma taxa de letalidade de 27%, é compreensível que a situação gere um certo alarmismo. Contudo, vale a pena dizer que o hantavírus não é um grande vilão como foi a covid-19. Segundo especialistas, a sua forma de transmissão não permite uma propagação em massa entre pessoas, mas sim através de contato com o ambiente contaminado.

A Dra. Luísa Chebabo, infectologista, explica que, após toda a turbulência que vivemos com a pandemia, qualquer notícia sobre vírus já traz um frio na barriga. Porém, a dinâmica do hantavírus é bem diferente. Ele requer exposição a ambientes contaminados para que ocorra a infecção, o que já diminui bastante o risco para a população.

Transmissão do hantavírus entre pessoas é rara

No caso do hantavírus, a infecção normalmente se dá quando a pessoa inala partículas de urina, fezes e saliva de roedores contaminados. E, se você já teve a experiência de entrar em um celeiro ou em um local mal cuidado, sabe que esses são pontos críticos.

Embora existam casos raros onde a transmissão direta entre pessoas tenha ocorrido – principalmente em ambientes fechados – o risco real ainda é considerado baixo. Essa cepa específica não tem a mesma capacidade de propagação que vimos com o coronavírus. Por isso, a Dra. Chebabo enfatiza que a prioridade continua sendo a prevenção.

Sintomas da hantavirose

Os sintomas da hantavirose podem ser bem confusos, parecendo com muitas outras infecções virais. Uma febre alta, dores no corpo, cansaço e até náuseas podem aparecer. Mas, à medida que a doença avança, novos sinais começam a dar o ar da graça: falta de ar, tosse, apertos no peito e dificuldade para respirar.

A médica recomenda que se você começar a sentir esses sintomas, principalmente após estar em uma área de risco, procure um médico imediatamente. Um diagnóstico rápido pode mudar totalmente o quadro.

Como prevenir a infecção por hantavírus

A melhor maneira de evitar a infecção pelo hantavírus é controlar a exposição a ambientes contaminados. Aqui vão algumas dicas práticas que podem ajudar:

– Mantenha os ambientes sempre limpos e sem restos de comida.

– Armazene alimentos em recipientes bem fechados.

– Vede frestas e buracos para evitar a entrada de roedores.

– Evite acumular lixo, entulhos e materiais orgânicos próximos de casa.

– Ao limpar áreas com sinais de infestação, evite varrer a seco. Umedecer o local pode ajudar a não levantar partículas do ar.

Essas orientações são valiosas, principalmente para quem trabalha no campo ou frequenta áreas de mata. E, claro, ao notar qualquer sintoma suspeito depois de uma possível exposição, é sempre bom procurar atendimento médico. Esse cuidado faz toda a diferença!