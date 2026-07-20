Dia do amigo: descubra 5 benefícios das amizades infantis
As primeiras amizades costumam aparecer na infância, seja na escola, no parquinho ou até mesmo no condomínio. Mais do que momentos de pura brincadeira, esses laços são essenciais para o desenvolvimento emocional e social das crianças. Eles ajudam a moldar a identidade, a empatia e a habilidade de enfrentar desafios ao longo da vida.
Celebrado em 20 de julho, o Dia do Amigo é um ótimo momento para pensar sobre como essas relações influenciam o crescimento dos pequenos. A psicóloga Luciene Alves, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, explica que essas amizades funcionam como um espaço seguro. Aqui, as crianças começam a aprender a conviver com as diferenças e a desenvolver competências socioemocionais fundamentais.
“As amizades permitem que a criança experimente situações de cooperação, negociação, resolução de conflitos e compartilhamento de sentimentos. Essas vivências ajudam no amadurecimento emocional e na construção de relacionamentos saudáveis”, diz Luciene.
Ela ressalta a importância dos pais e responsáveis em incentivar essas interações sociais, sempre respeitando o tempo e o jeito de cada criança. “Não é legal impor amizades ou fazer comparações. Cada um tem seu próprio jeito de se socializar. Algumas fazem amigos facilmente, outras precisam de um pouco mais de tempo. O ideal é oferecer oportunidades de interação e acolher as diferenças, sem transformar isso numa pressão”, completa.
Vamos dar uma olhada em cinco benefícios das amizades na infância.
1. Favorecem o desenvolvimento das habilidades sociais
Quando crianças brincam e convivem, elas aprendem a esperar a vez, dividir brinquedos e respeitar regras. Essas lições são fundamentais e ajudam a preparar os pequenos para várias situações que vão enfrentar na vida.
2. Contribuem para a construção da autoestima
Sentir-se aceito por um grupo é muito importante. Isso faz com que a criança se sinta pertencente e ajude a fortalecer a autoconfiança. Amizades positivas também incentivam os pequenos a expressarem suas opiniões e sentimentos.
3. Impulsionam a empatia
Ter amigos ensina as crianças a reconhecer emoções e a compreendê-las. Esse aprendizado é vital para a inteligência emocional e ajuda muito em momentos difíceis.
4. Estimulam a autonomia
Entre colegas, as crianças começam a tomar pequenas decisões sozinhas. Aprender a negociar e fazer escolhas vai preparando elas para o futuro.
5. Ajudam a enfrentar desafios emocionais
Amigos são um grande suporte em momentos de mudanças, inseguranças ou desafios escolares. Com essa convivência, o sentimento de acolhimento é reforçado, ajudando a diminuir a sensação de solidão.
A qualidade das amizades vale mais do que a quantidade
Luciene destaca que, embora as amizades sejam muito importantes, não há motivo para preocupação se a criança prefere ter poucos amigos. “A qualidade das relações é o que realmente importa. Ter um ou dois vínculos de verdade pode trazer benefícios enormes para o desenvolvimento emocional da criança. O foco deve estar em relacionamentos respeitosos e positivos”, conclui.
E, ao final das contas, ser amigo é uma das melhores coisas da vida, não é mesmo?