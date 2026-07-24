Atividade física nas férias: descubra como manter-se ativo

Julho, ah, julho! É aquele mês em que o ritmo da vida muda, não é mesmo? Com as férias chegando, muitos de nós abandonamos a rotina, e muitas vezes, a atividade física vai junto. Mas será que precisamos ficar totalmente parados? Vamos explorar como manter os movimentos sem deixar o descanso de lado!

O Rafael Uliani, um especialista no assunto e ex-atleta, destaca que o maior desafio não é exatamente perder a forma, mas o hábito de se exercitar. Durante as férias, a rotina fixa se esvai e isso faz com que muitos acreditem que é hora de pausar tudo. Mas, que tal pensar diferente? Adaptar sua atividade ao momento pode ser a chave para manter a constância.

Interromper a rotina pode não causar grandes estragos se for por um curto período. Porém, prolongar essa pausa pode fazer com que o retorno aos treinos após o recesso seja bem mais difícil. Além disso, ficar parado pode acabar afetando seu humor e disposição. Quando você sente que a energia está caindo, percebe que gostaria de ter mantido uma leve atividade.

### Interromper a rotina pesa mais do que a perda física

O Rafael ainda ressalta que, embora o condicionamento físico comece a diminuir após alguns dias sem atividade, a grande questão mesmo está no aspecto psicológico. Quando a pausa se estende, é fácil transformar um intervalo temporário em abandono. Então, a dica é se manter em movimento, mesmo que em pequenas doses.

### Como manter o corpo em movimento durante as férias

Uma mudança simples de perspectiva pode fazer toda a diferença! Ao invés de tentar replicar o treino habitual, que tal estabelecer metas mais realistas? Uma caminhada leve, um treino rápido de 15 minutos ou até mesmo curtir passeios em família são boas formas de manter o corpo ativo. Caminhar numa trilha, nadar no mar ou andar de bicicleta são formas super divertidas de se movimentar sem pressa.

Adaptar-se às atividades de lazer proporciona uma delícia de sensação, além de trazer o bônus de melhorar o sono, o humor e a disposição. E a boa notícia é que, com essas pequenas manobras, o “de volta à rotina” após as férias pode ser bem mais tranquilo e menos pesado.

### Estratégias para evitar o “volto em agosto”

Aqui vão cinco dicas práticas para você sair do marasmo e manter o corpo em movimento durante as férias:

#### 1. Deixe de lado o pensamento do “tudo ou nada”

Não é preciso seguir a mesma carga de treino que você tem na rotina normal. O importante é se manter ativo.

#### 2. Estabeleça metas realistas

Caminhadas ou sessões rápidas de treino são mais do que suficientes para não deixar o hábito escorregar.

#### 3. Aproveite o lazer para se movimentar

Use os momentos de diversão – caminhadas na praia, um passeio de bike, brincadeiras ao ar livre – como oportunidades para se exercitar sem obrigação.

#### 4. Preserve uma rotina mínima

Reserve um tempinho do dia para fazer algo físico, mesmo que seja leve, facilita muito na hora de voltar aos treinos.

#### 5. Priorize a constância

O Rafael afirma que continuar se movimentando, mesmo que pouco, ajuda na volta à rotina, tornando tudo mais suave.

Então, que tal se mexer um pouco e aproveitar as férias não só para descansar, mas também para se sentir bem? Afinal, estar ativo pode ser até mais divertido do que parece!