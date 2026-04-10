Cuidados essenciais para melhorar sua qualidade de vida

O cuidado com a saúde é fundamental para termos uma vida com qualidade e disposição. Afinal, adotar hábitos saudáveis, como uma boa alimentação, exercícios físicos e um sono reparador, não só ajuda a prevenir doenças, como também pode reduzir nossas visitas ao médico e gastos com medicamentos.

Além disso, fazer um acompanhamento médico regular é crucial. Quando estamos com tudo em dia, conseguimos identificar problemas antes deles se tornarem grandes preocupações. Esse cuidado também traz mais segurança e tranquilidade no nosso dia a dia. É como manter nosso carro bem revisado para evitar quebras inesperadas!

Dito isso, vamos falar com a Dra. Paula Matos Lemos, médica clínica do dr.consulta, que traz dicas práticas para manter nossa saúde em dia, adaptar nossos cuidados à faixa etária e entender quando é hora de procurar um médico.

1. Sono, alimentação e movimento na prática

Estabelecer horários regulares para dormir e acordar faz toda a diferença. Desenvolver um ritual tranquilo e evitar o uso de telas antes de dormir ajuda nosso organismo a relaxar, assim como um carro precisa de um resfriamento após um longo trajeto.

Na hora das refeições, o ideal é montar pratos coloridos, com muitas frutas, legumes, proteínas magras e grãos integrais, enquanto é bom deixar os processados como exceção. E não se esqueça de movimentar o corpo – pequenas atitudes, como subir escadas ou dar uma caminhada curta, podem se encaixar perfeitamente na rotina.

Mudanças de humor, irritabilidade frequente ou até a vontade de usar álcool para relaxar podem ser sinais de que algo não está certo. Conversar com um profissional pode ajudar a entender o que está acontecendo e como cuidar melhor de si. Uma teleconsulta pode ser uma boa primeira opção, especialmente para quem tem uma vida corrida.

2. Vacinas e calendário do adulto

Manter a vacinação em dia é parte fundamental dos cuidados. É importante conferir o esquema de vacinas, como tétano, hepatite e influenza, anualmente. Cada fase da vida pode exigir vacinas diferentes, então, uma conversa com um médico pode ajudar a deixar tudo atualizado.

3. Check-ups por faixa etária e fatores de risco

As avaliações de saúde não seguem uma receita de bolo. Elas precisam ser adaptadas ao longo da vida. Durante os check-ups, o médico vai avaliar pressão arterial, glicemia e colesterol, além de considerar seu histórico de saúde e eventuais sintomas.

20 a 39 anos: Construir base e prevenir

Nessa fase, o foco está em identificar riscos e orientar hábitos saudáveis. Para as mulheres, é essencial cuidar da saúde ginecológica e, para os homens, acompanhar a saúde prostática. Quem tem histórico familiar de doenças específicas pode precisar de exames com mais frequência.

40 a 59 anos: Intensificar rastreios e controlar riscos

Depois dos 40, a atenção precisa aumentar. O controle da pressão, glicemia e colesterol se torna ainda mais importante. Mulheres costumam ser orientadas a fazer mamografias e exames ginecológicos regulares, enquanto os homens devem ter um acompanhamento mais focado na saúde da próstata.

60+ e condições crônicas: Manter autonomia e qualidade de vida

Com o passar dos anos, o check-up deve incluir também a prevenção de quedas e a avaliação das medicações. Para quem tem condições crônicas como hipertensão ou diabetes, ter metas claras e consultas periódicas é fundamental para manter tudo sob controle.

4. Quando procurar um médico

Alguns sintomas não devem ser ignorados, como febre persistente, dor no peito ou fraqueza repentina. É melhor consultar um profissional nesses casos, em vez de esperar a próxima consulta. Queixas que mudam ou pioram rápido também pedem atenção.

5. O que fazer depois do primeiro atendimento

Após a primeira consulta, siga o plano que foi recomendado. Guarde os resultados dos exames e firme um compromisso com o retorno, quando solicitado. Comparar exames ajuda a entender melhor nossa saúde e a ficar tranquilo.

E assim, seguindo essas dicas e cuidando da saúde, a gente consegue manter o motor — ou melhor, o corpo — em pleno funcionamento, prontos para muitas aventuras pela estrada da vida!