XP apresenta cartão Legacy e amplia atuação em alta renda

A XP anunciou nesta segunda-feira, dia 30, o lançamento do Cartão XP Legacy, um novo cartão de crédito com bandeira Visa Infinite, destinado a clientes que possuem patrimônio acima de R$ 1 milhão. Essa iniciativa visa reforçar a presença da empresa no mercado de alta renda e diversificar ainda mais sua linha de cartões de crédito.

O Cartão XP Legacy não é apenas um meio de pagamento, mas busca oferecer uma experiência diferenciada para investidores de alto patrimônio. Ele integra serviços financeiros, investimentos e um estilo de vida sofisticado em uma única plataforma. A empresa planeja aprofundar o relacionamento com seus clientes mais abastados, proporcionando um atendimento que apresenta um novo padrão de excelência.

Cesar Chicayban, CEO da XP Private Bank, comentou que o lançamento do cartão representa um avanço significativo na estratégia da XP, que é oferecer soluções completas para clientes de alto patrimônio. Ele reforça a ideia de que o cartão vai proporcionar serviços de alto nível para aqueles que buscam não apenas rendimento financeiro, mas também experiências memoráveis.

Entre os recursos oferecidos pelo Cartão XP Legacy, os clientes terão acesso a serviços exclusivos, como um concierge que proporciona uma experiência de viagem sob medida. Isso inclui reservas em restaurantes renomados, estadias em hotéis de luxo, descontos em fretamento de aeronaves e aluguel de embarcações. Além desse suporte em planejamento de viagens, os clientes também podem contar com serviços adicionais, como consultoria para documentos e um assistente pessoal para ajuda nas tarefas do dia a dia.

Nos aspectos financeiros, o Cartão XP Legacy se destaca com um programa de Investback. As compras national garantem o retorno de até 1,5% por real gasto, e nas compras internacionais, os clientes podem receber até 4,03% em Investback ou acumular até 7,5 pontos por dólar gasto.

O design do cartão é metálico e foi cuidadosamente desenvolvido levando em conta as necessidades e sugestões dos clientes, tornando-o um símbolo de exclusividade dentro da base de clientes da XP. Segundo Ciro Moreira, Head de Cartões da XP Inc., o Legacy foi criado para se alinhar com o estilo de vida dos clientes e promete uma experiência unificada e integrada ao aplicativo XP e à assessoria personalizada da empresa.

Além disso, o lançamento do Cartão XP Legacy também abre portas para parcerias com marcas premium, ampliando as vantagens para um público exigente que busca exclusividade.

O XP Legacy é parte da estratégia de crescimento da família de cartões de crédito da XP, que já conta com quatro modelos: XP One, XP Infinite, XP Legacy e XP Privilege. Cada cartão é voltado a diferentes perfis de investidores, desde aqueles que estão começando e buscam um cartão mais acessível, até os que têm patrimônios significativos e esperam um atendimento diferenciado.

Dessa forma, a XP reitera seu compromisso em entregar soluções financeiras completas, conectadas ao estilo de vida de seus clientes. As pessoas interessadas em adquirir o novo Cartão XP Legacy podem se inscrever numa lista de espera.