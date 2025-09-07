WhatsApp apresenta novo recurso para monitorar compartilhamentos

Notícias

Muita gente adora compartilhar momentos especiais nas redes sociais, mas nem sempre quer mostrar tudo para o mundo. Sabendo disso, o Instagram criou a função Close Friends (ou “Amigos Próximos”) em 2018, permitindo que os usuários compartilhem stories com apenas algumas pessoas selecionadas. Assim, é possível compartilhar aquele momento que vale a pena, mas só com quem realmente importa.

Agora, essa funcionalidade vai ganhar vida também no WhatsApp. O aplicativo, super popular e que também faz parte do grupo Meta, introduziu os stories há um tempo e, daqui a pouco, os usuários vão poder selecionar quem pode ver essas postagens.

De acordo com o que foi visto, antes de publicar, você poderá escolher se o seu story será visível para todos os contatos ou apenas para um grupo específico de amigos. Isso é ótimo para quem deseja compartilhar algo mais pessoal sem abrir mão da privacidade. Os stories que só ficarão visíveis para este grupo terão um anel colorido ao redor, facilitando a identificação. E o melhor? Se você mudar sua lista de contatos depois de postar, ninguém será notificado sobre isso, mantendo tudo em sigilo.

Como ativar o novo recurso do WhatsApp?

Atualmente, a função Close Friends está sendo testada na versão beta do WhatsApp para usuários de iOS, o que significa que ainda não está disponível para todo mundo. Porém, as expectativas são altas e logo deve chegar para todos. O processo de ativação será bem simples, feito nas configurações de privacidade.

Nesse mesmo espaço, já dá para escolher quem pode visualizar os status, mas com a nova função, você poderá criar listas mais exclusivas. O que você compartilhar estará acessível por 24 horas para os contatos escolhidos. Ah, e uma informação importante: mesmo se você remover alguém da lista depois que o story já tiver sido postado, essa pessoa ainda poderá ver o que foi compartilhado antes da alteração.

Ainda não há uma data certeira para o lançamento dessa feature em todo o mundo, mas as expectativas são de que o Close Friends do WhatsApp esteja disponível até o ano que vem. É uma novidade que promete trazer mais privacidade e segurança para suas postagens diárias!

