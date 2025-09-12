Uber e iFood se juntam para competir com chinesas no Brasil

Durante o mês de maio, uma novidade chamou a atenção: a parceria entre iFood e Uber. A união, pensada para fortalecer a presença dessas duas gigantes no setor de delivery e transporte, foi oficialmente apresentada em 9 de setembro. A ideia é criar um movimento estratégico em resposta à concorrência que vem do mercado chinês, conhecido por suas promoções agressivas.

Com esse novo aplicativo, iFood e Uber estão de olho em oferecer vantagens reais para os usuários no Brasil. A intenção é atrair um maior número de clientes, especialmente com os benefícios que podem ser bem convidativos. O mercado chinês tem mostrado como fazer as coisas de maneira rápida e eficiente, o que eleva a competição. Para enfrentar essa situação, as duas empresas planejam ir além do delivery de comida e transporte.

Uma das novidades mais interessantes é que quem assina o Uber One poderá desfrutar de três meses gratuitos no Clube iFood. Depois desse período, os usuários poderão escolher uma nova assinatura que combine ambas as plataformas, tornando o uso ainda mais prático.

Além disso, estão programados pelo menos cinco cupons de R$ 10, que podem ser usados em qualquer estabelecimento parceiro. A cada dia, os usuários podem ganhar ofertas que chegam até R$ 21,90, que incluem frete grátis em farmácias e supermercados.

Nos trajetos feitos com Uber, também há benefícios: 10% de cashback nas corridas, que pode ser usado como crédito para futuras viagens. Como se não bastasse, um cupom que oferece 40% de desconto será válido para os primeiros destinos, com um bônus de R$ 10 para serviços como Uber Black, UberX e Comfort. Essa colaboração promete trazer um novo fôlego para o mercado, lutando contra a forte concorrência que já está fazendo barulho por aqui.