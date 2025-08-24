Verifique seu direito ao benefício disponível

O Prato Cheio é um programa do Governo do Distrito Federal que oferece assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Essa iniciativa surgiu como uma alternativa às tradicionais cestas básicas, e hoje disponibiliza um cartão onde os beneficiários podem acessar um valor destinado à compra de alimentos.

Com essa ajuda, as famílias têm a liberdade de escolher o que realmente precisam, o que também dá um suporte importante para a economia local. Assim, cada família pode determinar suas prioridades, contribuindo para uma alimentação mais adequada às suas necessidades.

Como começar a receber

Para ter acesso ao benefício Prato Cheio, o primeiro passo é se cadastrar nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). É indispensável estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) ou, se necessário, atualizá-lo. Lançado em 2020, esse programa se tornou um apoio essencial para muitas famílias e é gerido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes).

O valor mensal do benefício é de R$ 250, que é creditado no cartão do Prato Cheio. Esse valor é destinado às famílias que se encontram nessa situação, sem um limite fixo de integrantes. É importante frisar que o programa é exclusivo para moradores do Distrito Federal.

Para receber o benefício, as famílias devem ter uma renda igual ou inferior a meio salário mínimo. O processo de validação é feito por um assistente social. Somente aqueles que estão no CadÚnico têm direito ao valor de R$ 250. Ao comparecer ao CRAS na data agendada, a pessoa irá passar por uma entrevista. Se tudo estiver em ordem, a aprovação pode ocorrer.

O programa prioriza as famílias chefiadas por mulheres, e também inclui crianças com até 6 anos, além de idosos e pessoas com deficiência. Para acompanhar a aprovação do benefício, é possível acessar o site oficial do GDF Social, onde é necessário informar a data de nascimento e o CPF.

Após essa etapa, o próximo passo é retirar o cartão do Prato Cheio em uma agência do Banco de Brasília – BRB. É fundamental ficar atento às datas, que incluem tanto a retirada quanto o desbloqueio do cartão. Há um prazo de dois meses para completar esse processo, contados a partir da disponibilização do cartão.