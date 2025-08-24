Notícias

Celulares que serão bloqueados a partir de 1º de setembro

Veja se seu celular será bloqueado em 1º de setembro

A partir de 1º de setembro, o WhatsApp não funcionará mais em vários modelos de celulares mais antigos. Essa mudança atinge principalmente dispositivos das marcas Apple, Samsung, Motorola e LG.

De acordo com a Meta, empresa responsável pelo aplicativo, essa decisão é necessária para garantir um bom nível de segurança e performance. Celulares com sistemas operacionais desatualizados não conseguem suportar as atualizações mais recentes do app.

Mudanças necessárias para segurança e desempenho

O WhatsApp precisa de sistemas operacionais mais modernos para receber novas funcionalidades e correções de segurança. Dispositivos com Android 5.0 ou versões anteriores, assim como iOS 15.1 ou inferiores, não conseguem lidar com essas exigências. Essa atualização é uma forma de proteger a segurança dos usuários e manter o aplicativo funcionando de maneira eficaz.

Celulares que perderão suporte

Se você tem um smartphone mais antigo, é bom ficar de olho se o seu dispositivo será afetado. Aqui está uma lista dos aparelhos que ficarão sem o suporte do WhatsApp:

  • Apple: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 6 (se não tiver sido atualizado para mais do que o iOS 15.1)
  • Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2
  • Motorola: Moto G (1ª geração), Moto E (2014)
  • LG: Optimus G e Nexus 4

Transição suave

Para continuar usando o WhatsApp, é fundamental que os usuários atualizem seus sistemas operacionais. No Android, você pode fazer isso indo em: “Configurações” > “Sistema” > “Atualização de software”. No iPhone, o caminho é: “Ajustes” > “Geral” > “Atualização de Software”.

E não se esqueça de fazer um backup das suas conversas! Para isso, vá em “Ajustes” > “Conversas” > “Backup”. Assim, você evita a perda de mensagens e arquivos importantes, garantindo uma transição tranquila caso seu celular não suporte as futuras atualizações.

