UFC confirma data da revanche entre Poatan e Ankalaev

A revanche entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev foi oficialmente marcada pelo UFC. O combate ocorrerá no dia 4 de outubro, durante o evento UFC 320, que será realizado em Las Vegas, EUA. Esta será a luta principal do card e está gerando grande expectativa entre os fãs de MMA.

Ambos os lutadores têm um histórico impressionante. Magomed Ankalaev é o atual campeão dos meio-pesados e não sabe o que é perder há sete anos, acumulando uma das maiores sequências de vitórias dessa categoria, apenas atrás de Jon Jones, considerado um dos melhores da história. Por sua vez, Alex Pereira, ex-campeão em duas divisões, tem 10 das suas 12 vitórias conquistadas por nocaute, destacando-se pela sua precisão nos golpes.

Além da luta principal, o UFC 320 também contará com outros combates relevantes. Na co-luta principal, Merab Dvalishvili defenderá seu cinturão dos galos contra Cory Sandhagen. Merab possui uma impressionante sequência de 13 vitórias consecutivas, enquanto Sandhagen é o terceiro colocado no ranking da categoria.

Ainda nos meio-pesados, Jiri Prochazka, que já foi derrotado por Alex Pereira, enfrentará Khalil Rountree Jr., também um adversário passado de Poatan. Este combate é esperado com entusiasmo, já que promete ser emocionante.

O evento subsequente, UFC 321, está programado para o dia 25 de outubro, em Abu Dhabi, e terá Tom Aspinall defendendo seu cinturão dos pesados contra o francês Ciryl Gane, que é o número um no ranking da categoria. Aspinall possui um histórico impressionante, com 15 vitórias, todas por nocaute ou finalização.

Dana White, presidente do UFC, comentou sobre os dois eventos em uma transmissão ao vivo, destacando as lutas e ressaltando o potencial de ambas as noites de combate. Os fãs podem esperar um espetáculo de alto nível, com grandes estrelas do MMA em disputa por títulos importantes.