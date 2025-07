Trump não consegue reverter veredicto de E. Jean Carroll

O Tribunal de Apelações dos Estados Unidos, localizado em Nova York, confirmou oficialmente a decisão de um júri que considerou Donald Trump, ex-presidente dos EUA, responsável por abusos sexuais e por difamar a escritora E. Jean Carroll. Com essa decisão, Trump pode agora solicitar que a Suprema Corte revise o caso. Ele deve fazer esse pedido dentro de 90 dias.

A confirmação do Tribunal de Apelações ocorreu após um recurso apresentado por Trump ter sido negado anteriormente. Em dezembro, um painel de três juízes já havia se posicionado contra o apelo do ex-presidente, que contestava a decisão do júri de um tribunal federal em Manhattan, tomada em 2023. O júri decidiu que Trump deveria pagar US$ 5 milhões a Carroll em danos.

É importante ressaltar que não existe um direito automático de apelação à Suprema Corte, o que significa que a análise do pedido dependerá da aceitação da corte.

Um porta-voz de Trump comentou que o ex-presidente continua a receber apoio significativo da população e afirmou que a justiça está sendo politizada, pedindo a suspensão imediata de ações que considera injustas. Ele disse que Trump está focado em sua missão de “tornar a América grande novamente”.