Trump aumenta tarifa sobre o Canadá de 25% para 35%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira um aumento nas tarifas sobre produtos importados do Canadá. As taxas saltarão de 25% para 35% e a nova alíquota começará a valer imediatamente, afetando mercadorias que não estão incluídas no acordo comercial conhecido como USMCA, que envolve também o México.

Essa decisão ocorre em resposta a um suposto fracasso do Canadá em lidar adequadamente com questões de comércio e segurança, incluindo o contrabando de fentanil pela fronteira. Trump afirmou que a elevação das tarifas se deve à “continua inação e retaliação do Canadá”. Além disso, o presidente mencionou que não houve diálogo recente entre ele e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, embora Carney tenha tentado entrar em contato com a Casa Branca.

Trump já havia alertado que países que não conseguissem um acordo até hoje seriam alvo de tarifas mais altas. O governo canadense ainda não se manifestou sobre essa nova medida, que pode impactar significativamente sua economia, já que aproximadamente 75% das exportações canadenses vão para os EUA.

No decreto que aumenta as tarifas, Washington também estabeleceu uma taxa de transbordo de 40% para mercadorias enviadas a outros países com o intuito de evitar as novas alíquotas.

Trump declarou que as tarifas são justas, sendo uma resposta ao que considera tarifas altíssimas que o Canadá cobra dos produtos americanos, como as que superam 200%. O primeiro-ministro Carney já havia comentado que as negociações comerciais estavam sendo construtivas, mas ainda assim, um acordo para eliminar todas as tarifas parece pouco provável.

Diversas vozes na política canadense têm se posicionado sobre a questão. O governador de Ontário, Doug Ford, pediu a imposição de uma tarifa de 50% sobre importações de aço e alumínio dos EUA. No entanto, há uma divisão entre as províncias sobre como o Canadá deve reagir às ações de Trump.

Enquanto isso, especialistas econômicos apontam que a economia canadense tem mostrado resiliência diante das tarifas e que as exportações canadenses para os EUA representaram 68% do total até maio deste ano, embora esse número tenha caído em relação a períodos anteriores. Algumas empresas têm buscado diversificar suas exportações para evitar os impactos das tarifas elevadas.

Em resumo, essa nova ordem executiva de Trump não apenas altera as condições comerciais entre os EUA e o Canadá, mas também provoca um debate mais amplo sobre a política comercial do presidente e suas repercussões na economia da região.