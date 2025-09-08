Notícias

Traficante mais procurado do Brasil vive luxuoso no exterior

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 5 minutos atrás
1 minuto de leitura
traficante mais procurado do Brasil vive como milionário em outro país
traficante mais procurado do Brasil vive como milionário em outro país

Um membro de uma organização criminosa, que está livre, virou alvo do Ministério Público. Ele não está mais no Brasil e se esconde em luxuosos condomínios, onde a segurança é intensa, com muros altos e todo o conforto que se pode imaginar.

Nos últimos tempos, esse integrante teve uma vida bastante agitada, segundo informações do programa Fantástico. Ele já esteve em várias casas de alto padrão, todos com aluguéis muito elevados. O homem, que se destacou dentro do grupo criminoso, começou a trabalhar cedo e, com o tempo, se tornou sócio de um negócio. A Polícia Federal, em parceria com a DEA dos Estados Unidos, tem investigado seus passos e descoberto os locais em que ele atuou.

Uma das situações mais intrigantes ocorreu quando ele foi visto junto a dois comparsas, enquanto planejavam atravessar uma fronteira. Curiosamente, ele foi localizado durante uma partida de futebol e também em praias, aproveitando momentos de lazer. Mesmo afastado do Brasil, ele mantém contato com amigos e familiares e se envolve em festas na nova localidade.

Entretanto, o ambiente não é totalmente seguro. Um dos colegas de sua organização foi assassinado, e outro foi preso tentando renovar um documento falso. A Polícia Federal emitiu um alerta sobre a vigilância constante dessas pessoas.

Além disso, o Fantástico conseguiu acessar alguns documentos que mostram movimentações financeiras suspeitas ligadas à organização criminosa. O homem foi registrado não apenas em bares, mas também em restaurantes, sempre cercado de familiares, que, até o momento, não estão sendo investigados.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 5 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Cientistas emitem alerta após testemunharem fenômeno ‘muito chocante’ no Ártico

Cientistas alertam sobre fenômeno surpreendente no Ártico

35 minutos atrás
Troque seu RG antigo por um novo e ganhe benefícios exclusivos do governo

Troque seu RG antigo por um novo e tenha benefícios do governo

1 hora atrás
Refrigerantes, Cerveja, Saúde

Cerveja ou refrigerantes: qual é mais prejudicial à saúde?

2 horas atrás
Como se chamam os fiapos da tangerina e por que é recomendado comê-los?

Fiapos da tangerina: o que são e por que comer?

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo