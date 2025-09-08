Traficante mais procurado do Brasil vive luxuoso no exterior

Um membro de uma organização criminosa, que está livre, virou alvo do Ministério Público. Ele não está mais no Brasil e se esconde em luxuosos condomínios, onde a segurança é intensa, com muros altos e todo o conforto que se pode imaginar.

Nos últimos tempos, esse integrante teve uma vida bastante agitada, segundo informações do programa Fantástico. Ele já esteve em várias casas de alto padrão, todos com aluguéis muito elevados. O homem, que se destacou dentro do grupo criminoso, começou a trabalhar cedo e, com o tempo, se tornou sócio de um negócio. A Polícia Federal, em parceria com a DEA dos Estados Unidos, tem investigado seus passos e descoberto os locais em que ele atuou.

Uma das situações mais intrigantes ocorreu quando ele foi visto junto a dois comparsas, enquanto planejavam atravessar uma fronteira. Curiosamente, ele foi localizado durante uma partida de futebol e também em praias, aproveitando momentos de lazer. Mesmo afastado do Brasil, ele mantém contato com amigos e familiares e se envolve em festas na nova localidade.

Entretanto, o ambiente não é totalmente seguro. Um dos colegas de sua organização foi assassinado, e outro foi preso tentando renovar um documento falso. A Polícia Federal emitiu um alerta sobre a vigilância constante dessas pessoas.

Além disso, o Fantástico conseguiu acessar alguns documentos que mostram movimentações financeiras suspeitas ligadas à organização criminosa. O homem foi registrado não apenas em bares, mas também em restaurantes, sempre cercado de familiares, que, até o momento, não estão sendo investigados.