Téo agarra Diná e reação inesperada de Otávio surpreende

Na novela “A Viagem”, um novo escândalo surge quando o espírito de Alexandre, personagem interpretado por Guilherme Fontes, volta a causar problemas. Ele incorpora o personagem Téo, vivido por Maurício Mattar, e ao ver Diná, interpretada por Christiane Torloni, ao lado de Otávio, interpretado por Antônio Fagundes, fica furioso.

Essa situação acontece em cenas que serão exibidas no capítulo desta quarta-feira, dia 30, no programa “Vale a Pena Ver de Novo”. Diná e Otávio voltam juntos para a casa dela após um encontro romântico, sem suspeitar que Téo está escondido à espera deles. Quando Téo a vê acompanhada, a influência negativa do espírito de Alexandre desmorona seu controle.

Téo não hesita em confrontar Diná com uma atitude agressiva, perguntando: “Onde você esteve até agora? Você não podia ter saído.” Sem entender a reação, Diná tenta se defender. Otávio, por sua vez, afirma: “Ela está comigo.” Isso gera uma escalada de tensão entre os dois homens. Téo, enfurecido, manda Otávio se afastar e tenta puxar Diná para si.

A situação se torna violenta quando Otávio não aguenta mais a provocação e acerta um soco em Téo. O golpe faz com que Téo caia no sofá e, em seguida, no chão. Diná se apressa para ajudá-lo, mas Téo, ao se levantar, parece não ter consciência do que aconteceu. Ele se desculpa, confuso: “O que eu tô fazendo aqui? Me desculpe,” e sai apressadamente, envergonhado.

Após o tumulto, Otávio sugere que Téo possa desejar voltar para Diná, mas ela reage firmemente, afirmando: “Do Téo quero distância. Já sofri demais por causa dele, chega.” Essa declaração deixa claro que Diná não tem interesse em reatar o relacionamento, mostrando seu desejo de se afastar do passado complicado.

Com estas cenas, a trama explora os conflitos emocionais e os impactos das relações passadas na vida dos personagens, criando um ambiente de tensão e incerteza.