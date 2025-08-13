Notícias

Sete apps recomendados por especialistas para aprender mais

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini
Aprenda mais com esses 7 apps que especialistas recomendam, além da escola
As escolas e os alunos estão passando por uma fase bem interessante, com a chegada de aplicativos educativos que prometem transformar a maneira de aprender. Essas ferramentas não apenas facilitam o ensino, mas também tornam o aprendizado muito mais dinâmico e envolvente. Vamos dar uma olhada em alguns desses apps que têm feito a diferença nas salas de aula.

Book Creator

O Book Creator é uma ferramenta super legal que permite que os alunos criem seus próprios livros digitais. Isso não só estimula a criatividade como também ajuda na alfabetização. Os estudantes podem expressar o que aprenderam de forma visual, o que torna o aprendizado muito mais significativo e divertido.

DragonBox: Matemática descomplicada

Se matemática não é o seu forte, o DragonBox pode ser a solução. Esse app traz jogos educativos que tornam conceitos complexos muito mais simples de entender. Com ele, as crianças se divertem enquanto aprendem, acabando com aquela ideia de que matemática é um bicho de sete cabeças.

Epic!: Biblioteca digital para crianças

O Epic! é um verdadeiro tesouro para os pequenos leitores. Com uma vasta coleção de livros infantis, o aplicativo incentiva o hábito da leitura desde cedo. É uma ótima opção tanto para o ambiente escolar quanto para a leitura em casa.

Google Sala de Aula

O Google Sala de Aula já é uma mão na roda para muitos professores. Ele centraliza tarefas, facilita a comunicação e a colaboração, tornando o ensino muito mais eficiente. Com recursos que organizam as atividades e ajudam na gestão do tempo, essa ferramenta é essencial, principalmente para quem está fazendo ensino a distância.

Scribblenauts: Desafios criativos

Os fãs de desafios vão adorar o Scribblenauts. Esse app estimula a criatividade enquanto envolve os alunos em problemas que precisam ser resolvidos usando vocabulário. É uma forma divertida de trabalhar o raciocínio lógico de maneira interativa e lúdica.

Scratch: Aprendendo a programar brincando

O Scratch é perfeito para quem quer entrar no mundo da programação desde cedo. Ele ensina conceitos de programação de forma divertida, com uma interface visual que é bem fácil de entender para os alunos mais novinhos. Com o Scratch, eles podem criar animações, jogos e até pequenas histórias, desenvolvendo habilidades que serão úteis no futuro.

TED-Ed: Conhecimento em vídeo

Por último, mas não menos importante, o TED-Ed oferece uma coleção de vídeos que cobrem diversas disciplinas. Os conteúdos são apresentados de maneira envolvente, tornando o aprendizado muito mais atraente. Os professores podem usar esses vídeos em suas aulas para enriquecer a discussão e facilitar a compreensão de conceitos mais complexos.

O uso de apps educativos está se tornando cada vez mais comum, oferecendo um ambiente de aprendizado mais interativo e eficaz. Com essas ferramentas, os professores podem explorar novas abordagens que tornam o ensino mais envolvente e prazeroso tanto para eles quanto para os alunos.

